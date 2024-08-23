- Немецкие железные дороги: отсутствует уменьшение пропускной способности поездов (переосмысление)

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План по сокращению персонала Deutsche Bahn вызвал обеспокоенность в EVG - Ричард Лутц подтвердил, что это не повлияет на основные железнодорожные сервисы

Объявление Deutsche Bahn о масштабных сокращениях, которые коснутся десятки тысяч сотрудников, вызвало тревогу в Профсоюзе железнодорожников и транспортников (EVG). Тем не менее, на встрече с представителями персонала генеральный директор Ричард Лутц заверил, что эти увольнения не затронут непосредственно операционные аспекты железнодорожных сервисов. После встречи он заявил: "Мы будем экономить, но качество обслуживания и безопасность не пострадают".

"Ключевые сотрудники для операций будут наняты, несмотря на все вопросы", - подтвердил директор по персоналу Мартин Зейлер, также присутствовавший на встрече. Он добавил: "В основной железнодорожной деятельности спрос по-прежнему высок, особенно на машинистов локомотивов, технических работников, диспетчеров и обслуживающий персонал". В настоящее время Deutsche Bahn планирует нанять около 25 000 новых сотрудников в этом году.

В своем полугодовом отчете Deutsche Bahn объявила о планах сократить около 30 000 рабочих мест в течение следующих пяти лет. Тогда финансовый директор Левен Хольле сказал: "В будущем нам нужно производить больше с меньшим количеством людей".

Председатель EVG Мартин Буркерт ранее предупреждал против сокращений в операционной сфере. Он отреагировал положительно на последние новости, сказав: "Это положительное сообщение для наших сотрудников. EVG требует полной прозрачности в любых последующих мерах".

Deutsche Bahn гарантировала, что сокращения не приведут к увольнениям. Вместо этого они планируют использовать естественную убыль и обширный внутренний рынок труда. "В отдельных случаях могут быть предложены варианты, такие как краткосрочная пенсия и добровольные программы выхода на пенсию".

"Несмотря на объявленные сокращения, Deutsche Bahn планирует нанять около 25 000 новых сотрудников в этом году, сосредоточившись на ключевых ролях, таких как машинисты локомотивов, технические работники, диспетчеры и обслуживающий персонал".

"Признавая необходимость сокращения рабочих мест, финансовый директор Левен Хольле подчеркнул: "В будущем нам нужно производить больше с меньшим количеством людей".

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