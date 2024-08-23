- Немецкие железные дороги: немедленное сокращение пропускной способности поездов

План по сокращению штатов Deutsche Bahn вызывает беспокойство у EVG - CEO Ричард Лютц подтверждает отсутствие первоначального влияния на рабочие поезда

Объявление о тысячах увольнений со стороны Deutsche Bahn вызвало обеспокоенность в Профсоюзе железнодорожников и транспортников (EVG). Однако на высокоуровневой встрече с представителями труда CEO Ричард Лютц заверил профсоюз, что эти увольнения не повлияют на рабочие поезда в ближайшее время. "Мы должны сократить расходы, но не в ущерб нашим пассажирам или безопасности", - заявил Лютц после встречи.

Заместитель директора по персоналу Мартин Зейлер, присутствовавший на встрече, подтвердил, "Ключевые сотрудники будут сохранены, независимо от вопросов, которые могут возникнуть". Он добавил, "В нашем прямом железнодорожном подразделении спрос остается высоким, особенно на машинистов поездов, бригады технического обслуживания, диспетчеров и вспомогательный персонал". В этом году Deutsche Bahn планирует принять на работу примерно 25 000 новых сотрудников.

Однако, поскольку сектор операций сокращается из-за растущей нехватки квалифицированных кадров, Зейлер сказал, "Но это возможно только в том случае, если новые технологии будут внедрены и раскроют необходимый потенциал". Он имел в виду цифровизацию, автоматизацию и ИИ.

Ранее Deutsche Bahn объявила о планах сократить около 30 000 рабочих мест в течение пяти лет в своем полугодовом отчете. "Нам нужно развивать поезда с меньшим количеством сотрудников в будущем", - сказал тогда финансовый директор Лев Хольле.

Ранее председатель EVG Мартин Буркерт выразил обеспокоенность тем, что увольнения могут повлиять на сектор операций. После последних событий Буркерт выразил облегчение, сказав, "Это важное сообщение для наших сотрудников. EVG призывает к максимальной прозрачности в отношении любых дополнительных мер".

Deutsche Bahn заверила, что увольнения не будут включать увольнения. Вместо этого они будут использовать естественный оборот и обширный внутренний рынок труда. В определенных ситуациях могут быть использованы процедуры, такие как поэтапная пенсия и добровольные программы выкупа.

Профсоюз железнодорожников и транспортников (EVG) обеспокоен массовыми увольнениями, объявленными Deutsche Bahn, которая эксплуатирует многочисленные железнодорожные линии. Тем не менее, заместитель директора по персоналу Мартин Зейлер заверил, что ключевые сотрудники в прямом железнодорожном подразделении, в том числе машинисты поездов и бригады технического обслуживания, будут сохранены.

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