Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиЖелезнодорожные

Немецкие железные дороги: немедленное сокращение пропускной способности поездов

В следующее годы железнодорожная компания планирует ликвидировать и сократить около 30 000 рабочих мест. В настоящее время профсоюз EVG гарантировал генеральному директору, что его непосредственные операции будут временно защищены.

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Руководитель корпорации по железным дорогам Лутц должен заняться сокращением расходов, но...
Руководитель корпорации по железным дорогам Лутц должен заняться сокращением расходов, но колеблется в отношении сокращения своей непосредственной рабочей силы в компании. (Архивное изображение)

- Немецкие железные дороги: немедленное сокращение пропускной способности поездов

План по сокращению штатов Deutsche Bahn вызывает беспокойство у EVG - CEO Ричард Лютц подтверждает отсутствие первоначального влияния на рабочие поезда

Объявление о тысячах увольнений со стороны Deutsche Bahn вызвало обеспокоенность в Профсоюзе железнодорожников и транспортников (EVG). Однако на высокоуровневой встрече с представителями труда CEO Ричард Лютц заверил профсоюз, что эти увольнения не повлияют на рабочие поезда в ближайшее время. "Мы должны сократить расходы, но не в ущерб нашим пассажирам или безопасности", - заявил Лютц после встречи.

Заместитель директора по персоналу Мартин Зейлер, присутствовавший на встрече, подтвердил, "Ключевые сотрудники будут сохранены, независимо от вопросов, которые могут возникнуть". Он добавил, "В нашем прямом железнодорожном подразделении спрос остается высоким, особенно на машинистов поездов, бригады технического обслуживания, диспетчеров и вспомогательный персонал". В этом году Deutsche Bahn планирует принять на работу примерно 25 000 новых сотрудников.

Однако, поскольку сектор операций сокращается из-за растущей нехватки квалифицированных кадров, Зейлер сказал, "Но это возможно только в том случае, если новые технологии будут внедрены и раскроют необходимый потенциал". Он имел в виду цифровизацию, автоматизацию и ИИ.

Ранее Deutsche Bahn объявила о планах сократить около 30 000 рабочих мест в течение пяти лет в своем полугодовом отчете. "Нам нужно развивать поезда с меньшим количеством сотрудников в будущем", - сказал тогда финансовый директор Лев Хольле.

Ранее председатель EVG Мартин Буркерт выразил обеспокоенность тем, что увольнения могут повлиять на сектор операций. После последних событий Буркерт выразил облегчение, сказав, "Это важное сообщение для наших сотрудников. EVG призывает к максимальной прозрачности в отношении любых дополнительных мер".

Deutsche Bahn заверила, что увольнения не будут включать увольнения. Вместо этого они будут использовать естественный оборот и обширный внутренний рынок труда. В определенных ситуациях могут быть использованы процедуры, такие как поэтапная пенсия и добровольные программы выкупа.

Профсоюз железнодорожников и транспортников (EVG) обеспокоен массовыми увольнениями, объявленными Deutsche Bahn, которая эксплуатирует многочисленные железнодорожные линии. Тем не менее, заместитель директора по персоналу Мартин Зейлер заверил, что ключевые сотрудники в прямом железнодорожном подразделении, в том числе машинисты поездов и бригады технического обслуживания, будут сохранены.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Железные дороги не хотят сокращать затраты на обслуживание клиентов.
Экономика

Железнодорожные компании будут постоянно сокращать работу, если это необходимо.

Железнодорожные компании будут постоянно сокращать работу, если это необходимо. Компания Deutsche Bahn подвергается критике за предложение уволить тысячи сотрудников. Это вызвало недовольство профсоюза EVG. Запланирована встреча с руководством, чтобы разрешить ситуацию. Компания утверждает, что привержена поддержанию высоких стандартов обслуживания клиентов и безопасности и будет нанимать сотрудников в соответствии с этим,

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Дже́ром Па́уэлл, Председатель Федеральной резервной системы, выступает с речью на слушаниях...
Экономика

Акции растут, поскольку инвесторы сосредоточены на важном обращении Пауэлла.

Цены на акции выросли в пятницу утром, инвесторы с нетерпением ждали разъяснений от председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
В следующем году платформа Uber будет включать автономные услуги такси, предоставляемые Cruise от General Motors.
Экономика

В следующем году платформа Uber будет включать автономные услуги такси, предоставляемые Cruise от General Motors.

В следующем году платформа Uber будет включать автономные услуги такси, предоставляемые Cruise от General Motors. Пользователи Uber теперь смогут бронировать поездки, используя автомобили с автопилотом от Cruise, как было объявлено в рамках многолетнего соглашения. Акции GM выросли на 1,3% после торгов, в то время как Uber упали на 1,

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
На следующей неделе Subway будет предлагать сэндвичи длиной в الواحدة с пониженной ценой $6.99.
Экономика

Subway запускает новую стратегию ценообразования для своих пешеходов, присоединяясь к конкурентным битвам по цене меню.

Subway запускает новую стратегию ценообразования для своих пешеходов, присоединяясь к конкурентным битвам по цене меню. Начиная с 26 августа, Subway предложит любой сэндвич длиной в фут за $6.99, что существенно меньше обычной цены в $14 в некоторых местах. Это предложение является частью стратегии Subway по привлечению клиентов, которые избегают

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Период протеста и публичная демонстрация против соглашения MSC
Федеральные земли Германии

Период протеста и публичная демонстрация против соглашения MSC

4 сентября парламентским альянсом красных и зелёных принято решение permettre судновладельческой компании MSC интегрироваться в бизнес логистики порта HHLA, оператором которого является MSC. Капитаны Mobility и профсоюз Вер.ди снова выступили за общественные демонстрации.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Останки Лемке выставлены среди свечей и цветов.
Федеральные земли Германии

Прощальное мероприятие с Вилли Лемке с участием многих известных личностей во время похоронного служения

Кёльнский собор был полностью заполнен. Более тысячи человек приняли участие в прощальном мероприятии Вилли Лемке, на котором присутствовали многочисленные знаменитые личности.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Лица, имеющие действительные документы для путешествий, имеют право посещать многие страны.
Федеральные земли Германии

В Гамбурге проживает около 6000 человек афганского происхождения, имеющих немецкое гражданство.

Беженцы, зарегистрированные в Германии, имеют право путешествовать в другие страны при наличии разрешения на поездку, хотя посещения их родной страны могут представлять собой вызов. Многие люди носят такое разрешение в Гамбурге.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Следите за последующими событиями с должной тщательностью (Министры дронов)
Политика

Следите за последующими событиями с должной тщательностью (Министры дронов)

Расследование ведется, чтобы выяснить, кто управляет дронами над коммерческим районом в Брунсбюттеле ночью. В то же время министр внутренних дел гарантирует усиленное внимание.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно