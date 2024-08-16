- Немецкие военные выпускают тревогу после возможных подрывных актов.

Подозрения в саботаже на военной базе в Кёльн-Ване дезавуированы. Вооруженные силы Германии, базирующиеся в Берлине, заявили, что расследование водоснабжения базы не выявило никаких необычных результатов. Они объявили, что вода снова безопасна для питья, так как не было выявлено нарушений немецкого Регулирования питьевой воды. Подозрения в аналогичных случаях в Северном Рейне-Вестфалии в Мехерних также не подтвердились, и вода в водохранилище была признана чистой.

Временное закрытие казарм в Кёльн-Ване

Ранним утром в водном объекте казарм в Кёльн-Ване сработала сигнализация, что побудило Вооруженные силы Германии отреагировать. По прибытии персонал заметил нарушителя за ограждением, который быстро ушел. Было обнаружено повреждение ограждения.

Хотя манипуляции с внутренним водным объектом казарм полностью исключить было нельзя, водоочистительную установку отключили, и были взяты образцы. Быстрые тесты показали отклонения в составе воды, но они не предоставили конкретных доказательств количества или качества загрязнения.

В результате казармы были временно закрыты, а солдаты получали воду в банках во время перерыва. Проводились предварительные расследования по факту проникновения, в которых участвовала государственная служба защиты.

Вода в Мехерниче не загрязнена

Расследование показало, что ограждение водохранилища для питьевой воды в Мехерниче было повреждено. Однако тесты специалистов пожарной бригады подтвердили чистоту воды, что побудило спикера города заверить граждан, что вода безопасна для душа и мытья. Тем не менее, они посоветовали кипятить воду перед употреблением в качестве меры предосторожности.

Несмотря на эти заверения, расследования продолжаются, сосредоточившись на потенциальном бактериальном загрязнении. Около 10 000 человек были первоначально предостережены от употребления воды из-за опасений за здоровье. Военная база Германии в Мехерниче также зависит от водоснабжения из этого водохранилища.

Бывший глава БНД призывает не паниковать

Герхард Шиндлер, бывший глава Федеральной службы разведки (БНД), призвал не впадать в панику. Ссылаясь на конфликт в Украине, он сказал, что такие конфликты включают информационную войну, и саботаж является важной составляющей. Хотя он призвал к бдительности, Шиндлер призвал сохранять спокойствие, чтобы предотвратить распространение паники.

Шиндлер добавил, что полностью мониторить и защищать критически важную инфраструктуру сложно. Кроме того, он предостерег, что Россия считает саботаж важной составляющей войны - если произойдет военное обострение, они не колеблясь выполнят миссии саботажа в Германии.

Недавние события также выявили повреждение ворот на военной базе "Кристоф-Пробст" Вооруженных сил Германии в Гархинге, недалеко от Мюнхена. Во время осмотра спикер Вооруженных сил Германии в Берлине сообщил о повреждении боковой калитки, ранее сообщалось в "Business Insider".

На данный момент нет никаких доказательств несанкционированного проникновения на базу или какой-либо связи с первоначально подозреваемым саботажем водоснабжения на военной базе в Кёльн-Ване. Спикер отказался предоставить дальнейшую информацию, заявив, что расследование в Гархинге продолжается.

Несмотря на временное закрытие и опасения по поводу водоснабжения в казармах Кёльн-Ван из-за проникновения и подозрений в саботаже и других актах насилия, быстрые тесты показали отклонения, но нет конкретных доказательств загрязнения. В то время как продолжаются расследования о возможном саботаже на различных военных объектах, бывший глава БНД Герхард Шиндлер предостерегает от паники, напоминая, что конфликты часто включают информационную войну, и саботаж является значительной составляющей.

Читайте также: