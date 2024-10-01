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Немецкие военные самолеты перевозят дипломатический персонал из посольства в Ливане.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Американское правительство все больше тревожится о происходящих в Ливане событиях.
Американское правительство все больше тревожится о происходящих в Ливане событиях.

Немецкие военные самолеты перевозят дипломатический персонал из посольства в Ливане.

В результате неспокойной ситуации в Ливане, вызванной продолжающимся противостоянием между Израилем и Хезболлой, немецкая армия осуществляет эвакуацию немцев из страны. В ответ на эскалацию tensions немецкое внешнеполитическое ведомство повысило уровень кризиса для своих дипломатических миссий в Бейруте, Рамалле и Тель-Авиве и инициировало дипломатическую эвакуацию, как сообщает Министерство иностранных дел.

Тем не менее, посольства продолжают работать. Необходимо эвакуировать тех, кто классифицируется как несущественный персонал, члены семей развернутых сотрудников и сотрудники немецких посреднических организаций. Сегодня в Бейрут вылетел Airbus немецких вооруженных сил для облегчения процесса отъезда, и военные самолеты также перевезут особенно уязвимых немецких граждан, в том числе тех, кто страдает серьезными заболеваниями.

Немецкое правительство внимательно следит за ситуацией в Ливане и выражает растущую озабоченность, но на данный момент не считает необходимой полную эвакуацию всех немецких граждан. В настоящее время в стране проживает примерно 1800 зарегистрированных немецких граждан, заявил представитель немецкого внешнеполитического ведомства в Берлине.

К счастью, коммерческие рейсы из аэропорта Бейрута все еще работают, что позволяет немцам в регионе уехать. Министерство обороны Германии отказалось комментировать какие-либо потенциальные будущие планы эвакуации.

Сегодня днем официальные представители ЕС проведут специальное совещание для обсуждения ухудшающейся ситуации в Ливане и секторе Газа. Есть опасения, что беспорядки в обоих регионах могут перерасти в более крупный конфликт. Немецкое правительство поддерживает право Израиля на самооборону, так как нападения были направлены против руководства радикальной исламистской милиции Хезболлы. Тем не менее, немецкое правительство также призывает Израиль проявлять сдержанность в отношении большого числа гражданских жертв.

Следующее заявление было сделано представителем немецкого внешнеполитического ведомства: "В настоящее время в стране проживает примерно 1800 зарегистрированных немецких граждан".

В соответствии с повышением уровня кризиса немецким внешнеполитическим ведомством в Бейрут был направлен Airbus немецких вооруженных сил для эвакуации немецких граждан с серьезными заболеваниями.

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