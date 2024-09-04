Немецкие военные развернут систему ПВО "Ирис-Т" при участии Шолца и Писториуса.

Ирис-Т Защитный Щит разработан для обеспечения безопасности населенных пунктов, строений и объектов. Он оснащен для противодействия дронам, самолетам, вертолетам или катерам-ракетоносцам в радиусе 40 километров. Военные Германии заказали шесть таких систем, а Бюджетный комитет немецкого парламента выделил до 950 миллионов евро на этот проект. Финансируемый Германией, Украина получила четыре этих системы для оборонительных целей против российских воздушных ударов с октября 2023 года, с обещанием дополнительных восьми систем от немецкого правительства.

Компания SLM Defense, производитель Ирис-Т Защитного Щита, объявила о новом программном обновлении своей системы, которое расширяет возможности противодействия небольшим враждебным беспилотным авиационным системам (БПЛА). С этим обновлением система SLM теперь обеспечивает полную противовоздушную защиту для населенных пунктов.

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