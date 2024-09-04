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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Немецкие военные получили новую систему противоракетной обороны "Ирис-Т"

На Украине зенитная система обороны Iris-T SLM доказала свою эффективность. Впоследствии, Германская бундесwehr получит свою первую единицу. Министр обороны и канцлер Шольц принимают участие в мероприятии.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Начало использования системы в Украине (исторический снимок)
Начало использования системы в Украине (исторический снимок)

- Немецкие военные получили новую систему противоракетной обороны "Ирис-Т"

Канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус, оба из СДПГ, присоединятся к войскам в среду, когда немецкая армия (Бундесвер) примет свой первый зенитный ракетный комплекс Iris-T SLM в Тодендорфе, Шлезвиг-Гольштейн. Немецкое правительство передало четыре этих защитных оружия и три сопутствующих комплекса Iris-T SLS типу в Украину, где они доказали свою эффективность в отражении атак российских беспилотников и крылатых ракет.

При наличии у Бундесвера уже действующих зенитных ракетных комплексов средней дальности Patriot, Iris-T должен усилить эти защиты. Новое вооружение, как ожидается, сыграет значительную роль в европейской системе ПВО "Небо Европы", возглавляемой Германией.

В Тодендорфе создается учебный центр, где уже обучаются украинские солдаты. В будущем этот центр откроет свои двери для всех участников инициативы "Небо Европы".

Германская комиссия сыграла решающую роль в разрешении передачи четырех зенитных ракетных комплексов Iris-T SLM и трех сопутствующих комплексов Iris-T SLS типу в Украину. Комиссия также поддерживает создание учебного центра в Тодендорфе для инициативы "Небо Европы", где украинские солдаты и другие участники получат ценный опыт работы с новой зенитной ракетной системой Iris-T.

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