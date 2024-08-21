Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Немецкие военные, известные как Бундесвер, усиливают меры безопасности в своих военных казармах.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута

Немецкие военные, известные как Бундесвер, усиливают меры безопасности в своих военных казармах.

Недавние новости о нахождении неуполномоченных лиц на немецких военных базах вызвали обеспокоенность. Немецкая армия оперативно отреагировала, усилив процедуры безопасности. Теперь на этих объектах будет усилена охрана, частые проверки и даже тщательные осмотры ограждений. Несмотря на то, что общий уровень безопасности остается на "Альфа", ожидается повышенная бдительность.

После получения этой информации представитель Территориального командования прокомментировал ситуацию. Он рассказал о планируемых тщательных проверках, удлиненных патрулях, подробных проверках ограждений, а также о временном закрытии определенных зон, соблюдении текущих правил безопасности и повышении осведомленности солдат.

Изначально газета "Шпигель" сообщила об ужесточении мер безопасности, утверждая, что все казармы получили приказ провести тщательные проверки и осмотры своих внешних ограждений на наличие возможных брешей. Кроме того, ночные патрули были увеличены, и солдатам было рекомендовано оставаться бдительными и незамедлительно сообщать о любых подозрительных действиях.

Представитель Территориального командования подтвердил информацию "Шпигеля", что в прошлый четверг двое мужчин смогли перелезть через ограждение на военно-морской базе в Вильгельмсхафене. После обнаружения ими охранником они были переданы местным правоохранительным органам. По данным "Шпигеля", мужчины были моряками, работавшими на соседнем корабле, предположительно заинтересованными в наблюдении за немецкими военными кораблями поблизости.

На пресс-конференции спикер министерства повторил, что самый низкий уровень безопасности "Альфа" все еще применяется к немецким военным базам. В конечном итоге Вооруженные силы опровергли любые подозрения о саботаже, угрожающем поставку питьевой воды на авиабазе в Кёльн-Ване.

Территориальное командование признало необходимость усиления мер безопасности, подчеркнув, что они были введены Комиссией после недавних инцидентов с безопасностью. В результате, строгое соблюдение указанных процедур ожидается от всего военного персонала.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Различные Нации Призывают Окончательное Заключение Свежего Образовательного Цифрового Договора
Политика

Недостаток разъяснений по поводу нового цифрового соглашения

В последнее время значительные средства в евро были выделены на цифровую трансформацию образовательных учреждений. Однако финансирование этого направления, похоже, замерло, и правительства все чаще выражают разочарование.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Теперь установлен легальный порог для вождения транспортного средства после потребления каннабиса.
Политика

Новые правила в отношении поведения транспортных средств с использованием каннабиса установлены на четверг

- Новые правила в отношении поведения транспортных средств с использованием каннабиса установлены на четверг Новые правила и штрафы за вождение в нетрезвом виде под действием каннабиса вступают в силу в эту четверг. Это законодательство, утвержденное Бундестагом и Бундесратом, было представлено в среду и вступит в силу на следующий день. Установлен

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
На востоке украинские военные признают сложные обстоятельства.
Политика

На востоке украинские военные признают сложные обстоятельства.

На востоке украинские военные признают сложные обстоятельства. На украинском фронте наблюдается смесь прогресса и сопротивления. В российской области Курск украинские силы, по их утверждениям, продвигаются вперед, даже якобы выведя из строя несколько систем ПВО С-300. С другой стороны, на востоке Украины продолжаются интенсивные российские атаки. По данным военных, украинские войска

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Отдельный человек погиб от огнестрельного ранения в центреフランクフルト главный железнодорожный вокзал.
Панорама

27-летний человек застрелился на главной железнодорожной станции во Франкфурте.

Инцидент шокирует. Человек трагически ранен пулевым ранением в Центральном железнодорожном вокзале во Франкфурте. Тщательные ограничения на ношение огнестрельного оружия были недавно введены на территории вокзала.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.
Федеральные земли Германии

USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.

- USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках. Армандс Уциньш возвращается к роли тренера в Dessau-Roßlauer HV. Отец юниорского чемпиона мира Ренара Уциньша, который завоевал серебряную медаль Олимпиады в Париже в составе немецкой национальной команды, берет на себя роль тренера A-юношеской команды спортивного сообщества Kuhnau/DRHV 06. "Я сознательно взял

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.
Экономика

Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.

В сфере поставщиков услуг заметен дефицит рабочей силы, но меньше всего в отраслях промышленности, строительства и розничной торговли. Данное положение дел является следствием признаков слабости экономики.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
ФДП выражает критику федеральному министру внутренних дел за запрет на компактные автомобили.
Федеральные земли Германии

ФДП выражает критику федеральному министру внутренних дел за запрет на компактные автомобили.

Фракция AfD инициирует обсуждение запрета ультраправого jednej 'Компакт' в ландтаге Саксонии-Анхальт. Это позиция чёрно-жёлто-зелёного альянса.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно