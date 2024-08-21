Немецкие военные, известные как Бундесвер, усиливают меры безопасности в своих военных казармах.

Недавние новости о нахождении неуполномоченных лиц на немецких военных базах вызвали обеспокоенность. Немецкая армия оперативно отреагировала, усилив процедуры безопасности. Теперь на этих объектах будет усилена охрана, частые проверки и даже тщательные осмотры ограждений. Несмотря на то, что общий уровень безопасности остается на "Альфа", ожидается повышенная бдительность.

После получения этой информации представитель Территориального командования прокомментировал ситуацию. Он рассказал о планируемых тщательных проверках, удлиненных патрулях, подробных проверках ограждений, а также о временном закрытии определенных зон, соблюдении текущих правил безопасности и повышении осведомленности солдат.

Изначально газета "Шпигель" сообщила об ужесточении мер безопасности, утверждая, что все казармы получили приказ провести тщательные проверки и осмотры своих внешних ограждений на наличие возможных брешей. Кроме того, ночные патрули были увеличены, и солдатам было рекомендовано оставаться бдительными и незамедлительно сообщать о любых подозрительных действиях.

Представитель Территориального командования подтвердил информацию "Шпигеля", что в прошлый четверг двое мужчин смогли перелезть через ограждение на военно-морской базе в Вильгельмсхафене. После обнаружения ими охранником они были переданы местным правоохранительным органам. По данным "Шпигеля", мужчины были моряками, работавшими на соседнем корабле, предположительно заинтересованными в наблюдении за немецкими военными кораблями поблизости.

На пресс-конференции спикер министерства повторил, что самый низкий уровень безопасности "Альфа" все еще применяется к немецким военным базам. В конечном итоге Вооруженные силы опровергли любые подозрения о саботаже, угрожающем поставку питьевой воды на авиабазе в Кёльн-Ване.

Территориальное командование признало необходимость усиления мер безопасности, подчеркнув, что они были введены Комиссией после недавних инцидентов с безопасностью. В результате, строгое соблюдение указанных процедур ожидается от всего военного персонала.

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