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Немецкие военные, известные как Бундесвер, усилили защиту своих военных казарм.

 and  Hanna Hofmann
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Военное ведомство Германии, известное как Бундесвер, ужесточило меры безопасности в своих казармах.
Военное ведомство Германии, известное как Бундесвер, ужесточило меры безопасности в своих казармах.

Немецкие военные, известные как Бундесвер, усилили защиту своих военных казарм.

В ответ на обвинения в возможном проникновении на территорию военных баз Германия усилила меры безопасности. Как заявил представитель Территориального командования агентству ДПА в Берлине, приняты оперативные и всеобъемлющие меры, в том числе усиление пограничного контроля, увеличение патрулей охраны, тщательная проверка состояния ограждений, технические меры безопасности, временное закрытие некоторых зон и постоянные сообщения об уровне безопасности и осведомленности населения. Эти меры адаптированы к конкретной ситуации на данный момент.

Как сообщает "Шпигель", учреждениям было приказано провести тщательную проверку внешних ограждений на наличие слабых мест. Также должен быть увеличен ночной патруль. Руководство настоятельно рекомендует своим подчиненным сохранять бдительность и незамедлительно сообщать о любых признаках несанкционированного проникновения в зоны безопасности.

Представитель Территориального командования подтвердил отчет "Шпигеля" об инциденте, произошедшем в прошлый вторник на военно-морской базе в Вильгельмсхафене. Двух человек застали за лазанием через ограду и передали полиции. По данным "Шпигеля", эти люди были матросами, работавшими на близлежащем судне, и, похоже, они были заинтересованы в осмотре ближайших немецких военных кораблей.

После сообщений о возможных слабых местах во внешних ограждениях другие базы получили указание провести тщательные проверки. Важно, чтобы все военные учреждения оставались бдительными и были готовы к любым возможным проникновениям.

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