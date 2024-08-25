- Немецкие власти заявили о своем намерении закрыть границу, соединяющую Германию.

Главный политик Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст (ХДС) предоставит обновление после задержания подозреваемого в нападении ножом в Солingen. Он выступит перед общественностью в Дюссельдорфском правительственном доме в 16:30, сообщил представитель. Ранее Вюст посетил Солingen в субботу, назвав инцидент "терактом".

Ранее было запланировано внеочередное заседание legislature для рассмотрения текущей ситуации после нападения по приглашению из Правительственного дома. После субботней ночи 26-летний мужчина сдался властям и признался в организации нападения на городской фестиваль в Солingen, в результате чего погибли трое человек.

Подозреваемый в нападении ножом в Солingen был классифицирован как теракт главным политиком Северного Рейна-Вестфалии Хендриком Вюстом. Это преступление вызвало значительную реакцию, с запланированным внеочередным заседанием legislature для обсуждения ситуации после нападения.

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