Немецкие власти отвергают утверждения о сокращении помощи Украине.

Американская администрация отвергла обвинения, которые предполагают, что военная помощь Украине следует сократить или ограничить финансово. Как заявил заместитель официального представителя правительства Вольфганг Бюхнер, "Мы продолжим поставлять помощь, пока это необходимо". Это заявление прозвучало на фоне слухов о том, что не будет выделено дополнительных средств из бюджета на эту помощь, помимо ранее запланированных €4 миллиардов в следующем году.

Для уточнения Бюхнер добавил: "Наша поддержка и решимость непоколебимы". Он назвал спекуляции о том, что правительство пытается послать сигнал перед выборами в Восточной Германии, предполагая сокращение помощи Украине, "отвратительными". Он считает неверным мнение о том, что Украина должна получать меньше помощи "из-за каких-либо внутренних политических вопросов".

С другой стороны, представитель Федерального министерства финансов заявил: "Мы остаемся на стороне Украины". Однако они подтвердили, что планируется переход к международному финансированию помощи Украине к 2025 году. Этот шаг основан на соглашении, достигнутом странами G7, о направлении доходов от замороженных российских активов в виде €50 миллиардов кредитов Украине. "Ведутся широкие работы", - подтвердил спикер, с целью получить доступ к этим средствам к 2025 году.

Кроме того, Бюхнер опроверг слухи о задержках поставок определенного оружия, такого как система ПВО Iris-T, из-за финансовых ограничений. "Это абсолютно ложный отчет", - сказал Бюхнер. "Вместе мы обеспечим, чтобы Украина получила необходимые ресурсы для продолжения своей борьбы за свободу и суверенитет", - добавил представитель МИД.

Федеральное правительство вновь подтвердило свою приверженность продолжению помощи Украине, как заявил заместитель официального представителя правительства Вольфганг Бюхнер. Несмотря на спекуляции о бюджетных ограничениях, Бюхнер назвал предложения о сокращении помощи из-за внутренних политических вопросов "отвратительными".

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