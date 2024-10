Немецкие власти обнаружили проникновение китайской коммуникационной сети.

Группа из 47 подозреваемых китайских оперативников якобы действует в Германии. Как сообщает совместное расследование RTL и журналистов из десяти стран, эти лица имеют связи на уровне федерального правительства. Имена подозреваемых были обнародованы и переданы RTL и другим международным СМИ. По словам китайского информатора, "Это огромная сеть". Они занимаются пропагандой и пытаются манипулировать городскими советами и местной политикой, среди прочего.

Некоторые из этих оперативников были замечены на фотографиях с канцлером Германии Олафом Шольцем и министром сельского хозяйства Цеми Оzdemиром, как сообщает RTL. Другие занимают влиятельные должности в экономике, обществе и культуре, работая в корпорациях, таких как Beiersdorf и Evonik, или преподавая в немецких университетах.

Предполагается, что эти оперативники представляют собой Объединенный фронт, структуру Коммунистической партии Китая. Фотографические доказательства показывают, что они присутствуют на соответствующих мероприятиях вместе с представителями аппарата Объединенного фронта, согласно RTL. По словам Питера Маттиса из Фонда Джеймстауна в Вашингтоне, "Работа Объединенного фронта заключается в вовлечении лиц, не входящих в партию, для достижения целей партии. Если Коммунистической партии удастся это сделать, мир станет более мрачным местом".

Мао Цзэдун himself described the United Front as a "magic weapon" for advancing the ideological goals of the regime. Its purpose is to unite and bring on board all relevant political and societal forces that do not belong to the Communist Party. Since Xi Jinping assumed power in the People's Republic twelve years ago, this system has been expanded overseas.

В Германии коммунисты, похоже, особенно заинтересованы в видных лицах китайского происхождения, которые возглавляют диаспорные ассоциации или имеют сильные связи в политике и бизнесе. Как объясняет эксперт по Китаю Марейке Ольберг из Фонда немецко-американского фонда в интервью RTL, "Они хотят укрепить свои связи с этими людьми, поддерживать контакт с ними, чтобы они могли быть использованы как инструмент партией". Таким образом, любые лица, которые потенциально могут способствовать достижению целей партии, могут быть более плотно контролироваться и, при необходимости, мобилизованы.

