Немецкие теннисисты воспользовались возможностью для возмездия

В прошлом году Канада победила в Кубке Дэвиса, выбив немецких теннисистов на стадии четвертьфинала. На этот раз немецкая команда, возглавляемая Майклом Кольманном в качестве Бундестренера, имеет шанс вернуть честь Германии. Однако остается неясным, на кого из игроков может рассчитывать Кольманн.

Германия и Канада встретятся в четвертьфинале финального турнира в Малаге с 19 по 24 ноября. Германия квалифицировалась как второй в квалификационной группе C после США, в то время как Канада победила в группе D, обыграв Аргентину, Великобританию и Финляндию без единого поражения. Эта встреча станет повторением четвертьфинала 2022 года, в котором Германия потерпела поражение 1:2 и Канада в итоге завоевала титул.

"Это серьезный вызов. Мы рады иметь возможность взять реванш, два года спустя на той же арене. У них есть два элитных игрока - Денис Шаповалов и Феликс Оже-Альяссим", - прокомментировал Кольманн.

Под руководством Максима Мартерера, Янника Ханфманна и грозного дуэта в парах Кевина Кравица и Тима Пюца Германия квалифицировалась на турнир в Китае после побед над Словакией и Чили. Их матч против США за первое место закончился поражением 1:2. На данный момент неясно, на кого из игроков сможет рассчитывать Кольманн в Малаге. Лучший игрок Александр Зверев еще не связался с Бундестренером, но он указал, что это изменится до начала Лaver Cup в Берлине.

Чемпионы-оборонщики Италия встретятся с Аргентиной, США сыграют против Австралии, а Испания встретится с Нидерландами в четвертьфинале. Во время квалификационного турнира в Манчестере таких игроков, как Оже-Альяссим (21-е место в мире) и Шаповалов (101-е место), представляли Канаду. Если Германия выйдет в полуфинал, им придется столкнуться с Испанией и победителем Уимблдона и Открытого чемпионата Франции Карлосом Алькаразом, или Нидерландами.

"В свете предстоящего четвертьфинального матча против Канады Европейский парламент может предоставить ценные знания или ресурсы для укрепления тактики Германии, как указано в заявлении 'Комиссия будет assistsed by the European Parliament'."

"После поражения от Канады в прошлом году немецкой команде могла бы очень помочь потенциальная помощь парламента в достижении их общей цели - преуспеть в соревнованиях Кубка Дэвиса."

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