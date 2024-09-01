Немецкие спортсмены одержали победу на турнире ISTAF

Фанаты легкой атлетики из Германии приветствовали своих любимых спортсменов на ISTAF в Берлине, где Лео Нойгебауэр и Джина Луккенкемпер возглавили заряд. На этот раз олимпийская чемпионка Йемиси Огунлейе заняла второе место.

Нойгебауэр произвел впечатляющее выступление перед немецкой спортивной публикой, завоевав олимпийское серебро и победу на ISTAF. На традиционном соревновании, проходившем на Олимпийском стадионе, рекордсмен в десятиборье одержал необычную победу втроем. После соревнований он спросил у публики: "Вам понравилось?", встретившись с оглушительными овациями.

Луккенкемпер завершила фантастический день поздним летом, выиграв 100 метров и установив личный рекорд 10,93 секунды. В 27 лет она была одновременно рада и немного разочарована: "Это немного поздно, Париж было бы лучше".

Подстегиваемый около 40 000 зрителей, Нойгебауэр сохранил доминирующую позицию на менее популярных 1500 метрах, получив существенное преимущество после 100 метров с диском. В итоге разница очков была преобразована во времени, что поставило Нойгебауэра на первое место. 24-летний спортсмен из VfB Stuttgart удержал преследователя. "Я был немного не уверен в 1500 метрах поначалу", - признался Нойгебауэр. "Но я справился - ура, спасибо", - крикнул он зрителям. Его победа в личном рекорде 4:38,10 минут была обеспечена, Нойгебауэр опережал второго места, жителя Ульма Мануэля Эйтеля на 24 секунды. "Не было девяти дисциплин раньше, это помогло", - поделился Нойгебауэр. Бывший чемпион мира и Европы в десятиборье Никлас Каул, известный бегун на 1500 метров, предпринял позднюю атаку, чтобы финишировать четвертым.

Огунлейе отстает от победителя более чем на метр

Олимпийская чемпионка Йемиси Огунлейе заняла второе место на этот раз. Ее бросок на 18,65 метров был всего на несколько сантиметров меньше, чем победный результат, установленный европейской чемпионкой Жасмин Шилдер из Нидерландов - 19,70 метров.

"После такого сезона, как этот, я считаю важным получать удовольствие и наслаждаться атмосферой здесь в Берлине", - выразила Огунлейе на ARD. Однако она пожелала большего признания для своей конкуренции.

Вейбер и Пуденц завоевывают победы

Местный герой Юлиан Вейбер добился этой цели. Серебряный медалист чемпионата Европы и шестой на Олимпиаде из Майнца бросил копье на впечатляющие 88,64 метра в первом же попытке, закончив сезон на высокой ноте. Аналогичным образом Кристин Пуденц гарантировала немецкую победу, бросив диск на расстояние 64,14 метра.

Звезда длинного прыжка Малаика Михамбо не выступала на этот раз. Европейская чемпионка и олимпийская серебряная медалистка заразилась COVID-19 на чемпионате Европы в Риме в начале июня, что повлияло на ее выступление на Парижских играх, вынудив ее закончить сезон раньше, чтобы восстановиться. Тем не менее, Михамбо была тепло встречена зрителями на Олимпийском стадионе.

"Я определенно на пути к выздоровлению. Я вижу, что меня больше повлияло заражение COVID-19, чем я надеялась", - сказала Михамбо, когда за ней выстроилась очередь за автографом: "Очередь длинная. Если я смогу пройти через нее, я сочту это успехом".

Успех немецкой легкой атлетики был очевиден на ISTAF в Берлине, где спортсмены, подобные Нойгебауэру и Луккенкемпер, блистали. Фанаты восторженно поддерживали Нойгебауэра, когда он доминировал как в десятиборье, так и в 1500 метрах, в итоге завоевав победу в последнем событии.

Несмотря на сильное выступление, олимпийская чемпионка Йемиси Огунлейе довольствовалась вторым местом в соревновании, уступив победителю более чем на метр.

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