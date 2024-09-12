Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу.

Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных, согласно исследованию "Фокус: Будущее", проведенному консалтинговой компанией Kearney и Институтом немецкой экономики (IW). Только одна из десяти активно ведет трансформацию, согласно их данным.

"В плане прогресса трансформации в Германии это считается 'удовлетворительным'. В сравнении с международным уровнем, особенно с Китаем, Германия отстает", - заявил Марк Лакнер, управляющий директор Kearney для немецкоязычного региона. Многие компании, в частности небольшие и средние, часто не видят причин для изменений. Однако и эти компании должны столкнуться с вызовами, такими как демографические сдвиги или дефицит квалифицированной рабочей силы, чтобы стимулировать немецкую экономику.

Для стимулирования смены перспективы необходимы лучшие политические политики, отметил директор IW Михаэль Хютер. "В противном случае будет трудно предотвратить надвигающуюся деиндустриализацию".

По данным Kearney, только около 11% компаний входят в авангард трансформации. Остальные примерно поровну делятся между "следователями" и "отстающими". Компании в секторах технологий, энергии и фармацевтики входят в первую группу.

Сопротивление сильнее всего в традиционных отраслях, таких как автомобилестроение и производство. Производители автомобилей, в частности, воспринимают цифровую трансформацию как риск, сказал менеджер Kearney Марк Лакнер. "Есть колеблющееся ожидание и минимальная активность, также потому, что нет надежной рамочной структуры. Некоторые рынки, такие как Китай, кажется, уже отказались от этого".

Текущее состояние цифровой и устойчивой трансформации в немецкой экономике, выявленное в исследовании "Фокус: Будущее", считается удовлетворительным по сравнению с международными стандартами, при этом значительная часть компаний неохотно ведет изменения. Несмотря на это, многие вызовы, такие как демографические сдвиги и дефицит квалифицированной рабочей силы, требуют внимания со стороны бизнеса для улучшения общего состояния немецкой экономики.

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