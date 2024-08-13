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Немецкие пожарные предупреждают о лесных пожарах

 and  Max Becker
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Большая опасность лесных пожаров существует в основном в восточных частях Германии.
Большая опасность лесных пожаров существует в основном в восточных частях Германии.

Немецкие пожарные предупреждают о лесных пожарах

Из-за нехватки осадков и засухи риск лесных пожаров также возрастает в Германии. В некоторых восточных регионах пожарная служба объявила наивысший уровень опасности и призывает сообщать о пожарах в кратчайшие сроки, чтобы иметь возможность их тушить.

Из-за засухи в Германии пожарная служба предупреждает об увеличении риска лесных пожаров. "Особенно в восточных землях мы достигли уровня пять из пяти сегодня и завтра", - объявил председатель рабочей группы по лесным пожарам ассоциации Ульрих Цимино в "Рейнской почте". Это означает "высокую опасность лесных пожаров". Федеральная служба погоды в Оффенбахе прогнозирует частичное сильную жару на вторник.

На данный момент большинство лесных пожаров в Германии вызвано лесозаготовками и работами по уходу за лесом, сказал Цимино. К счастью, в этом году есть особенность, что опасность неоднократно снижается за счет выпадения осадков, добавил эксперт. На западе выпало больше осадков, чем на востоке.

Поскольку воздушные температуры все еще ниже 30 градусов и ожидается умеренный ветер во многих частях страны, обычно будет возможно содержать и тушить возникающие пожары, сказал представитель пожарной службы. При условии, что они будут своевременно сообщены.

Риск лесных пожаров, вероятно, будет расти

По данным Федерального агентства по окружающей среде, в Германии в последние годы было зарегистрировано больше всего лесных пожаров в Бранденбурге, где почвы песчаные, а преобладают сосновые леса. Оценки риска прогнозируют увеличение риска лесных пожаров в Германии в будущем.

Это главным образом связано со снижением осадков весной, летом и осенью, согласно экспертам. Лесные пожары часто являются результатом халатности или поджога. Засуха, например, после периодов жары, способствует распространению пожаров.

Европейский союз выразил озабоченность по поводу растущего риска лесных пожаров в Германии. В связи с увеличением риска и тяжестью ситуации в восточных регионах Германии Европейский союз предложил экстренные ресурсы и экспертизу для оказания помощи в управлении пожарами.

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