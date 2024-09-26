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Немецкий парламент отменил требование сообщать о происшествиях в отелях.

 and  Max Becker
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При заселении в'hôtel гостям предписывается указывать такие личные данные, как их имена и адреса...
При заселении в'hôtel гостям предписывается указывать такие личные данные, как их имена и адреса проживания.

Немецкий парламент отменил требование сообщать о происшествиях в отелях.

Бундестаг ввёл пакет законодательных мер, направленных на снижение административных барьеров. В него вошла отмена регистрации в отелях для гостей в будущем. Кроме того, предприятиям будет необходимо хранить только восемь лет, а не десять, цифровые записи трудовых договоров. За это проголосовали партии SPD, зелёные и FDP, а также основная оппозиционная партия – Союз. AFD сохранила нейтралитет. Для вступления в силу законопроекту требуется окончательное одобрение Бундесрата.

Также планируется цифровизация отчётов об операционных расходах в корпоративном праве. В будущем на веб-сайте нужно будет публиковать только решения, касающиеся деталей вознаграждений. Однако предложение о возможности использования цифровых паспортов при регистрации было отклонено в ходе законодательного процесса.

Избыточная бюрократия часто воспринимается как серьезное препятствие для экономического роста Германии. Ожидается, что предлагаемые послабления составят 944 миллиона евро, а государство прогнозирует ежегодную потерю налогов в размере 200 миллионов евро. Федеральный министр юстиции Марко Бушманн заявил, что коалиция «светофора» инициировала важный сдвиг. Бизнесы могут потенциально сэкономить почти 3,5 миллиарда евро в год, сосредоточившись на упразднении бумажных процедур.

Возможные сложности для расследований

Закон также предусматривает облегчения для налоговых консультантов, которые смогут отправлять цифровые налоговые уведомления без согласия получателей. В результате может сократиться количество отправляемых писем на 116 миллионов. Однако Бушманн отметил, что потребуются дополнительные шаги. Брюссель также призывается к участию в решении большинства бюрократических проблем, исходящих от Европейской комиссии.

Некоммерческая организация Finanzwende обеспокоена возможными отрицательными последствиями закона. Она считает, что новый регламент может сделать расследования серьезных налоговых преступлений в случаях «CumCum» трудными или даже невозможными из-за сокращения сроков хранения чеков и счетов на два года. Однако закон будет применяться только к сущностям под надзором BaFin через год после его вступления в силу.

Федеральный министр экономики Роберт Габек признал, что административная нагрузка на немецких ремесленников иногда «только с трудом управляема с усмешкой». Однако эта нагрузка не только из-за решений правительства «светофора», но и из-за прошлых решений федерального правительства и исчерпывающих требований Европейского союза.

Союз воспринял предлагаемые послабления как в целом разумные, но недостаточно решительные. Он также критиковал высокое количество сотрудников в федеральной администрации. Гюнтер Кринс из ХДС заявил, что нынешнее правительство «светофора» только продемонстрировало расширение бюрократии, а Стефан Бранднер из AfD назвал законопроект «беспорядочным набором». Лукас Беннер из зелёных отметил, что речь идёт о упрощении утомительных процессов и устранении ненужного, признавая в то же время, что бюрократия не является отрицательной по своей сути; она служит «основой нашего правового государства» и способствует защите климата, окружающей среды и здоровья.

Введение этого закона также включает изменения в корпоративном праве, требующие цифровизации отчётов об операционных расходах и публикацию только деталей вознаграждений в Интернете. Однако этот закон может создать сложности для расследований, как было указано Finanzwende, из-за сокращения сроков хранения чеков и счетов, что может затруднить расследование серьезных налоговых преступлений.

Кроме того, закон предоставляет облегчения для налоговых консультантов, позволяя им отправлять цифровые налоговые уведомления без явного согласия получателей, что может привести к значительному сокращению количества отправляемых писем, как отметил федеральный министр юстиции Марко Бушманн.

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