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ЭкономикаНовостиКомитет по бюджетам

Немецкий парламент, Бундестаг, разрешает начало работы Meyer Werft.

 and  Alex Stellmacher
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Меерверфт известен своими грандиозными строительством круизных лайнеров
Меерверфт известен своими грандиозными строительством круизных лайнеров

- Немецкий парламент, Бундестаг, разрешает начало работы Meyer Werft.

Комитет по бюджету в Германии открыл путь для масштабного финансового спасения судостроительной компании Meyer. Эта известная компания, базирующаяся в Папенбурге, известна своими роскошными круизными лайнерами, но в настоящее время столкнулась с existentialным финансовым кризисом. Бюджетные надзиратели в Берлине согласились позволить правительству страны присоединиться к финансовой стабилизации с plannedным инвестированием в 200 миллионов евро.

Еще 200 миллионов евро должны поступить от земли Нижняя Саксония, но местный Комитет по бюджету все еще должен дать green light. Кроме того, как федеральное правительство, так и земля планируют предоставить гарантии по займам в размере примерно одного миллиарда евро каждая, чтобы обеспечить финансовую поддержку.

Meyer Shipyards должен собрать около 2,8 миллиарда евро к концу 2027 года для финансирования строительства новых кораблей. Переговоры по этому вопросу должны быть завершены к 15 сентября. Причиной кризиса не является нехватка заказов, а contracts на новые суда, заключенные до пандемии, которые не учитывают существенный рост цен на энергию и сырье с тех пор. Кроме того, в отрасли 80% стоимости строительства оплачивается при поставке судна, поэтому судостроительный завод должен покрывать расходы на строительство за счет short-term займов.

Разрешение на бюджет от Комитета по бюджету в Берлине является crucialным для plannedного инвестирования земли Нижняя Саксония в размере 200 миллионов евро в Meyer Shipyards. Финансовая стабилизация Meyer Shipyards требует утверждения различных комитетов, в том числе Комитета по бюджету.

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