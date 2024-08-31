Немецкий дуэт Баус и Шмидбергер обеспечили еще одно второе место для страны.

Германский дуэт по настольному теннису Бус/Шмидбергер не смог преодолеть китайских соперников в борьбе за золото. После четвертого места на старте соревнований велогонщица Маике Хаусбергер превзошла ожидания и достигла значительной цели.

Бус и Шмидбергер боролись до конца, но в итоге не смогли завоевать золото. Европейские чемпионы по настольному теннису в轮椅, базирующиеся в «Боруссии Дюссельдорф», завоевали серебряную медаль в doubles-соревнованиях на Паралимпийских играх в Париже. Германская пара, состоящая из Валентина Буса и Томаса Шмидбергера, уступила китайской команде, в составе которой были Као Ниннин и топ-игрок Фэн Паньфэн, со счетом 0:3 (9:11, 5:11, 5:11) в финале класса MD8. В результате Бус и Шмидбергер принесли второй серебряный medal для Германского спортивного союза инвалидов (DBS) на Летних играх.

На день раньше, Стефани Греб и Юлиане Вольф также завоевали серебро в doubles-классе WD14 в настольном теннисе, уступив китайской паре. На данный момент все три золотых медали по настольному теннису из Парижа завоевали китайцы.

Бус и Шмидбергер получили поддержку от немецких болельщиков на арене Sud 4, но их начало против Као и Фэн, которые завоевали свою восьмую паралимпийскую медаль, было неудачным. Национальный тренер Волькер Зигляр не смог найти сильную игру своей команды во втором сете, и немцы не повезло, когда китайский мяч ударился о край стола и отскочил.

Бус и Шмидбергер пытались вернуться в четвертьфинале, где они проигрывали 2:0 против китайской пары, но в финале они не смогли превзойти своих соперников.

Для Буса и Шмидбергера это было их самое значительное достижение как пары в doubles. У них также есть многообещающие перспективы в singles. Бусу, страдающего остеогенезом imperfecta и использующего инвалидную коляску, считают одним из ведущих претендентов на золото в классе MS5, так как он является действующим чемпионом мира и Европы. Шмидбергер, также являющийся чемпионом мира и занявший второе место в Рио и Токио, также является сильным претендентом на медаль.

«Это потрясающе!»

Между тем, велосипедистка Маике Хаусбергер достигла своей цели и завоевала медаль. 29-летняя спортсменка заняла третье место в заезде на 500 метров среди классов C1-C3 и завоевала бронзовую медаль с личным рекордом 38,358 секунд. Два дня назад она заняла четвертое место в индивидуальной гонке на треке на Велотреке, как и восемь лет назад в длинном прыжке на Паралимпийских играх в Рио. «Я просто потрясена, это потрясающе!» – сказала Хаусбергер. «Получить первую медаль, какой бы она ни была, сделало меня очень гордой». Она хотела прервать «проклятие четвертых мест» и представляла себе гонку между квалификацией и финалом в своей голове. В итоге все произошло так, как она планировала.

«У меня было какое-то проклятие четвертых мест на Паралимпийских играх. Я снова и снова представляла себе гонку между квалификацией и финалом и думала о том, как она могла бы сложиться, чтобы я могла показать свой лучший результат. Говорят, что то, что ты представляешь себе, происходит. Так что я пыталась подойти к этому так в последние часы и дни, и у меня получилось».

Три года назад в Токио она не смогла пройти квалификацию на Паралимпийские игры как легкоатлетка и переключилась на велоспорт. Это оказалось удачным решением. На данный момент уроженка Котбуса, которая катается с спастической гемипарезом, завоевала шесть мировых чемпионатов tanto на дорожке, как и на треке, а также шесть дополнительных медалей. Она установила новый личный рекорд утром во время квалификации и затем улучшила его в финале.

Только австралийка Аманда Рид (36,676) и китаянка Цянь Ваньвэй (37,616) были быстрее. В четверг Хаусбергер продемонстрировала отличную форму в индивидуальной гонке на 3000 метров, установив мировой рекорд, который затем был побит дважды. В итоге она narrowly missed the podium в small final. У нее еще есть перспективы на дорожке, где она преуспевает.

Пьер Сэнка не прошел в финал на быстрой деревянной дорожке в Сен-Кантен-ан-Йвелин. Берлинец занял десятое место в мужском классе C1 до 3 на дистанции 1000 метров с результатом 1:11,449. Только шестерка лучших спортсменов в каждом классе имели право соревноваться за медали.

Бус и Шмидбергер добавили еще одну серебряную медаль в общий зачет Германии на Паралимпийских играх, заняв второе место в doubles-соревнованиях по настольному теннису в инвалидных колясках. Их выдающаяся игра на Паралимпийских играх в Париже продемонстрировала их мастерство и преданность, и они стремятся повторить свой успех на будущих Паралимпийских играх.

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