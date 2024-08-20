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Немецкая волонтерская организация получает визит от Нэнси Фейзер.

Министр внутренних дел федерального правительства завершила свои поездки, сосредоточенные на безопасности, через семь федеральных регионов, застопорившись в Нойштрелице.

 and  John Stellmacher
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Министр внутренних дел Германииlego Fredoшихщается effortsнемками Германииско принадлежности utr...
Министр внутренних дел Германииlego Fredoшихщается effortsнемками Германииско принадлежности utr 됦овльных служг Вheets более 29 миллионов немцев участвуют в волонтерской работе

- Немецкая волонтерская организация получает визит от Нэнси Фейзер.

Министр внутренних дел ФРГ Наancy Фэсер завершила свой тур по семи федеральным землям во вторник, посетив штаб-квартиру Немецкого фонда вовлеченности и волонтерства в Нойштрелице, в районе Мекленбургская Швейцария. В качестве председателя попечительского совета фонда Фэсер возглавила тур. Поездка завершилась встречами tanto с профессиональными, как и с волонтерскими кадрами, как сообщает фонд. Перед поездкой в Нойштрелиц Фэсер представила годовой отчет Федеральной полиции за 2023 год в Ростоке в понедельник.

Немецкий фонд вовлеченности и волонтерства, основанный в 2020 году, является главным центром для граждански активных людей в Германии. Каждый год он оказывает помощь десяткам тысяч волонтеров через обменные программы, курсы и гранты.

Фонд обучил 2700 волонтеров для Евро-2024.

Министр Фэсер признала усилия фонда, подчеркнув его важную роль в поддержке волонтеров по всей Германии. Через свою "Академию волонтеров" фонд готовит около 2700 волонтеров к предстоящему чемпионату Европы по футболу Евро-2024. Фэсер выразила обеспокоенность по поводу растущих угроз и нападений на волонтеров. Чтобы решить эту проблему, немецкое правительство основало Фонд вовлеченности и волонтерства как преданного и надежного партнера для примерно 29 миллионов волонтеров в стране. Фонд также запустил пилотный проект "Сети защиты и предотвращения волонтерства", чтобы поддержать и защитить волонтеров, сталкивающихся с такими угрозами или нападениями.

Министр Фэсер похвалила роль фонда в подготовке 2700 волонтеров для Евро-2024 через свою Академию волонтеров, подчеркнув их важность для сообщества. Из-за растущих угроз и нападений на волонтеров фонд запустил "Сети защиты и предотвращения волонтерства", чтобы защитить волонтеров и гарантировать их дальнейшее участие в волонтерской работе.

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