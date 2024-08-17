Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНаводнение

Немецкая военная помощь в восстановлении после наводнения в Бруксале

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Районы Брукхаль клали ночью, переходя завтрак в среду.
Районы Брукхаль клали ночью, переходя завтрак в среду.

- Немецкая военная помощь в восстановлении после наводнения в Бруксале

Германская армия участвует в уборке после наводнения в Брухале, районе Карлсруэ. Примерно 70 солдат, сопровождаемые грузовиками, помогают удалять грязь и крупные обломки, как сообщил представитель города. К ним присоединились работники местного строительного двора и многочисленные волонтеры. Процесс уборки продолжается, сообщил город.

Внезапный ливень вызвал резкий подъем уровня воды в реке Заалбах и выход из берегов в середине ночи в среду. По данным Центра мониторинга наводнений в Баден-Вюртемберге, уровень воды в Брухале достиг рекордных 2,13 метра, превысив лимит наводнения раз в столетие в 2,10 метра. Многие жилые районы оказались под водой, а улицы и подвалы затоплены.

По данным на вечер пятницы, все улицы восстановили электроснабжение, сообщил представитель города. Тем не менее, несколько домов столкнулись с проблемами с электрическими системами или влажными подвалами, что делает их небезопасными для стабильного электроснабжения. В таких случаях соседи начали помогать друг другу. Если несколько домов пострадали подряд, были установлены временные электростанции, которые поставляют электроэнергию через удлинители. Кроме того, два пункта сбора экстренной помощи полностью заняты.

Наводнение в Брухале причинило значительный ущерб многим домам, оставив некоторых с проблемами с электричеством и влажными подвалами. Из-за наводнения многие районы оставались без электричества до вечера пятницы.

Несмотря на городские усилия по уборке, некоторые районы, пострадавшие от наводнения, все еще находятся под угрозой, так как многие дома требуют специализированной помощи для восстановления своих электрических систем и высушивания влажных подвалов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В субботу пожарные в Дуисбурге были активны вдоль Рейна, так как утонул плаватель.
Федеральные земли Германии

Несчастный случай, смерть от утопления в Рейне, Дуйсбург.

Наблюдатели заметили человека в воде и подняли тревогу. К сожалению, это произошло слишком поздно. Службы экстренной помощи извлекли из Рейна в Дюссельдорфе бездыханное тело.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Обсуждение в городском совете Гейдельбергера: возможные экономии в сценарии общественного транспорта
Федеральные земли Германии

Обсуждение в городском совете Гейдельбергера: возможные экономии в сценарии общественного транспорта

Лицевойyside задачей финансирования улучшений общественного транспорта и возросших расходов на уход за детьми, подобно многочисленным муниципалитетам, Хайдельберг рассматривает жесткие сокращения бюджета. Мэр предлагает решения.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
После поражения против "Баварии" "ССВ Ульм" воспринимает многочисленные положительные моменты.
Федеральные земли Германии

После поражения против "Баварии" "ССВ Ульм" воспринимает многочисленные положительные моменты.

Подопечные второго эшелона борются против фаворитов высшего уровня и, несмотря на свои усилия, все же уступают. Однако игроки и тренер остаются относительно довольны.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В долине Рейна ожидается перерыв в работе железных дорог из-за возможного перенаправления грузовых поездов.
Федеральные земли Германии

В долине Рейна ожидается перерыв в работе железных дорог из-за возможного перенаправления грузовых поездов.

На отрезке значимого направления север-югчное протяжении трех недель сохраняются существенные неполадки в сообщениях поездов из-за строительной деятельности. Проблемы с альтернативными вариантами транспорта для путешественников уже возникли, а также в настоящее время решается еще одна проблема.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

В субботу пожарные в Дуисбурге были активны вдоль Рейна, так как утонул плаватель.
Федеральные земли Германии

Несчастный случай, смерть от утопления в Рейне, Дуйсбург.

Наблюдатели заметили человека в воде и подняли тревогу. К сожалению, это произошло слишком поздно. Службы экстренной помощи извлекли из Рейна в Дюссельдорфе бездыханное тело.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Обсуждение в городском совете Гейдельбергера: возможные экономии в сценарии общественного транспорта
Федеральные земли Германии

Обсуждение в городском совете Гейдельбергера: возможные экономии в сценарии общественного транспорта

Лицевойyside задачей финансирования улучшений общественного транспорта и возросших расходов на уход за детьми, подобно многочисленным муниципалитетам, Хайдельберг рассматривает жесткие сокращения бюджета. Мэр предлагает решения.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
После поражения против "Баварии" "ССВ Ульм" воспринимает многочисленные положительные моменты.
Федеральные земли Германии

После поражения против "Баварии" "ССВ Ульм" воспринимает многочисленные положительные моменты.

Подопечные второго эшелона борются против фаворитов высшего уровня и, несмотря на свои усилия, все же уступают. Однако игроки и тренер остаются относительно довольны.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Атомный павильон входит в состав Московского многоцелевого оздоровительного и выставочного...
Политика

Семь уровней демонстрируют увлечение России ядерной энергетикой.

Семь уровней демонстрируют увлечение России ядерной энергетикой. Московский гигантский развлекательный и торговый центр ВДНХ представляет свежий аттракцион: Росатом представляет всеобъемлющую выставку достижений в области ядерной энергии, от добычи урана в Восточной Германии до атомных бомб, ледоколов и электростанций. Открытие было тепло воспринято премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Колоссальная стеклянная конструкция, помеченная

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно