- Немецкая военная помощь в восстановлении после наводнения в Бруксале

Германская армия участвует в уборке после наводнения в Брухале, районе Карлсруэ. Примерно 70 солдат, сопровождаемые грузовиками, помогают удалять грязь и крупные обломки, как сообщил представитель города. К ним присоединились работники местного строительного двора и многочисленные волонтеры. Процесс уборки продолжается, сообщил город.

Внезапный ливень вызвал резкий подъем уровня воды в реке Заалбах и выход из берегов в середине ночи в среду. По данным Центра мониторинга наводнений в Баден-Вюртемберге, уровень воды в Брухале достиг рекордных 2,13 метра, превысив лимит наводнения раз в столетие в 2,10 метра. Многие жилые районы оказались под водой, а улицы и подвалы затоплены.

По данным на вечер пятницы, все улицы восстановили электроснабжение, сообщил представитель города. Тем не менее, несколько домов столкнулись с проблемами с электрическими системами или влажными подвалами, что делает их небезопасными для стабильного электроснабжения. В таких случаях соседи начали помогать друг другу. Если несколько домов пострадали подряд, были установлены временные электростанции, которые поставляют электроэнергию через удлинители. Кроме того, два пункта сбора экстренной помощи полностью заняты.

Наводнение в Брухале причинило значительный ущерб многим домам, оставив некоторых с проблемами с электричеством и влажными подвалами. Из-за наводнения многие районы оставались без электричества до вечера пятницы.

Несмотря на городские усилия по уборке, некоторые районы, пострадавшие от наводнения, все еще находятся под угрозой, так как многие дома требуют специализированной помощи для восстановления своих электрических систем и высушивания влажных подвалов.

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