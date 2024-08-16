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Немецкая военная база Мехерних дает частичное предупреждение

 and  Christian Meier
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10 000 человек были затронуты во время остановки питьевой воды.
10 000 человек были затронуты во время остановки питьевой воды.

Немецкая военная база Мехерних дает частичное предупреждение

В нескольких местах вооруженных сил Германии в Северном Рейне-Вестфалии происходят многочисленные инциденты. Вскрытые заборы, подозрения в манипуляциях и задержание. Вызывает беспокойство возможность загрязнения питьевой воды. В Меchernich дано разрешение, но остается много неясностей.

Город Меchernich частично снял предупреждение о возможном загрязнении питьевой воды. Расследование специального подразделения пожарной службы показало, что вода не загрязнена биологически или химически, заявил представитель города. Жители могут снова использовать воду для душа и мытья, но для питья ее следует кипятить в качестве меры предосторожности, добавил представитель.

Здравоохранение Меchernich предупредило в четверг вечером не использовать воду после обнаружения вскрытого забора у городского резервуара питьевой воды. Вода могла представлять угрозу для здоровья. Около 10 000 человек, в том числе военная база Германии в Меchernich, были затронуты предупреждением, согласно веб-сайту города.

Представитель заявил в пятницу, что продолжается расследование бактериального загрязнения. Для получения результатов необходимо вырастить культуры, и они могут не быть доступны до конца выходных. Вот почему было дано предписание кипятить питьевую воду.

Предупреждение было также выдано в свете недавних инцидентов на военной базе Германии в Кёльне. В среду авиабазу ВВС Кёльн-Ванн заблокировали - подозревали, что водоснабжение могло быть подорвано. Был найден пролом в заборе рядом с водопроводом базы, и вооруженные силы Германии сообщили об "аномальных значениях воды" и инициировали дальнейшее расследование.

Кто стоит за этим?

После подозрительных случаев саботажа председатель комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер указал на Россию. "Учитывая временную близость инцидентов в двух казармах, можно подозревать, что противник хочет продемонстрировать здесь свои навыки саботажа", - сказал Фабер газете Bild. "Актер, у которого есть наибольший интерес в этом, - Путин", - добавил он, имея в виду российского президента.

Подобным образом председатель Парламентского контрольно-ревизионного комитета Бундестага Константин фон Ноц сказал: "Конечно, возникает подозрение, что это могло быть российской саботажной акцией". Это "конкретная рабочая гипотеза" для расследований.

Также следует рассмотреть другие потенциальные угрозы инфраструктуре Германии в связи с продолжающимися расследованиями инцидентов с загрязнением воды. В том числе: изучение того, являются ли эти инциденты частью более крупной скоординированной атаки.

Авторитеты исследуют различные возможности, в том числе возможность того, что эти инциденты не являются изолированными, а являются частью более сложной, организованной кампании.

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