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Немецкая сталелитейная промышленность просит помощи

 and  Yaroslav Smith
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Около одной трети производства стали Германии перейдет на возобновляемые источники энергии в...
Около одной трети производства стали Германии перейдет на возобновляемые источники энергии в течение нескольких лет.

Немецкая сталелитейная промышленность просит помощи

Высокая стоимость энергии, слабая экономика и жесткая конкуренция: сталелитейная промышленность испытывает трудности и нуждается в серьезных затратах на "зеленый" ребрендинг. Несмотря на уже предоставленные миллиарды в виде помощи, государство, компании и профсоюзы хотят большего, чем просто деньги.

На конференции по стали в Дуйсбурге одиннадцать немецких земель с сталелитейными предприятиями призвали федеральное правительство создать благоприятную среду для сохранения немецкой сталелитейной промышленности. Необходимы доступная энергия и изобилие зеленого водорода, требовали они вместе с Немецкой ассоциацией стали и IG Metall. Также требуются меры по защите от дешевых импортов, в первую очередь из Азии.

Немецкая сталелитейная отрасль находится в бедственном положении. Это вызвано совокупностью слабой экономики, высоких затрат на энергию и дешевых импортов, в частности из Азии. В то же время отрасль должна стать более экологичной. В настоящее время сталелитейная промышленность ответственна примерно за семь процентов общего объема выбросов парниковых газов в Германии. Чтобы решить эту проблему, отрасль планирует внедрить новые методы производства стали с использованием климатонейтрального водорода. Строительство этих крупномасштабных установок субсидируется правительством миллиардами евро, чтобы к 2030 году перевести одну треть производственных мощностей на климатонейтральную энергию.

Немецкие сталелитейные земли, известные как "Стальной альянс", включают в себя Баден-Вюртемберг, Баварию, Бранденбург, Бремен, Гамбург, Нижнюю Саксонию, Северный Рейн-Вестфалию, Саар, Саксонию, Саксонию-Анхальт и Тюрингию. Эти земли собрались в Дуйсбурге по приглашению министра экономики Северного Рейна-Вестфалии Моны Neubaur на Национальную стальную конференцию вместе с другими политическими, деловыми и профсоюзными представителями.

Угроза тысячам рабочих мест

Национальный сталелитейный план был передан федеральному министру экономики Роберту Хабеку. Хабек подчеркнул, что немецкое производство стали является "точкой отсчета для многих важных цепочек создания стоимости" и, таким образом, "также является важным драйвером для ключевых отраслей, таких как автомобилестроение и машиностроение, и их трансформация". В декарбонизации сталелитейной промышленности Германия и ЕС являются "глобальными пионерами", добавил Хабек.

"Речь идет о многих цепочках создания стоимости, которые начинаются здесь и укрепляют нашу экономику", - объяснил премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst. "Международная конкуренция усилилась: более высокие цены на энергию, глобальное перепроизводство и необходимость сделать производство климатонейтральным - эти вызовы можно преодолеть только с помощью изменения условий".

В последнее время росли опасения по поводу ухудшающегося состояния отрасли в Германии и значительной потери рабочих мест. Перед стальной конференцией президент Бундестага Барбель Бас предупредила о возможном закрытии нескольких сталелитейных заводов с 10 000 рабочими местами в сталелитейном дивизионе ThyssenKrupp.

Экологические организации видят "возможность"

Рабочие ожидают "четкой позиции как от земельного правительства, так и от федерального правительства о том, как они собираются управлять переходом к зеленой стали", - сказала Бас в WDR. Дополнительная государственная помощь необходима для долгосрочного перехода от угля к водороду в качестве источника энергии.

Генеральный директор SHS-Stahl-Holding-Saar Стефан Раубер критиковал правительство за то, что оно оставило отрасль. "Недостаточно тратить миллиарды на субсидии для сталелитейных заводов", - сказал он журналу "Капитал". Энергоемкой отрасли в целом необходима низкая и международно конкурентоспособная промышленная цена на электроэнергию, иначе "мы потеряем конкурентоспособность и рискуем тысячами рабочих мест".

Немецкая организация Germanwatch заявила, что "хорошо скоординированный переход к климатической нейтральности" может стать "настоящей возможностью для отрасли" в текущей ситуации. Однако для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, "политика и промышленность должны решительно сотрудничать: с четким планом и гарантированными условиями для перехода, чтобы спрос и предложение на зеленую сталь могли войти в восходящую спираль".

Немецкие сталелитейные земли, признавая трудности сталелитейной промышленности, призвали федеральное правительство создать благоприятную среду с доступной энергией и изобилием зеленого водорода. Несмотря на правительственную помощь, они также выступают за меры по защите от дешевых импортов.

Озабоченный возможной потерей рабочих мест, генеральный директор SHS-Stahl-Holding-Saar критиковал правительство за то, что оно не предоставило низкую и международно конкурентоспособную промышленную цену на электроэнергию, опасаясь потери конкурентоспособности для энергоемкой отрасли.

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