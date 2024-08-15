- Немецкая метеорология прогнозирует больше гроз

Немецкая служба погоды (DWD) в Штутгарте ожидает дальнейшие грозы на предстоящие выходные. Однако сильного шторма и наводнения, подобного тому, что произошло в Бруксале (круг Карлсруэ) во вторник, маловероятно. "Я не ожидаю, что мы получим событие, подобное нескольким дням назад", - сказал представитель DWD.

В ближайшие дни воздушные массы станут все более влажными. Уже в четверг могут произойти грозы с обильным дождем, до 20 литров на квадратный метр, и порывистым ветром. В пятницу возможны местные сильные грозы с дождем до 40 литров на квадратный метр.

В пятницу температура достигнет около 32 градусов в Северном Бадене и 25 градусов в горах. В субботу и воскресенье температура будет постепенно падать. Погода будет переменчивой. THEN, вероятность дальнейших локальных сильных гроз также увеличится.

В ранние часы воскресенья вероятность дождя будет самой высокой. Температура в течение дня упадет до 18-24 градусов.

Увеличение влажности в воздушных массах может привести к дальнейшим грозовым явлениям в четверг, подобным тем, которые ожидаются на выходные немецкой службой погоды. В пятницу возможны местные сильные грозы с обильным дождем и порывистым ветром, представляющие потенциальную погодную опасность.

Читайте также: