- Немецкая команда одержала двойную победу на Паралимпийских играх.

Таня Шольц и Йосия Тим Александр Топф из команды Германии по паралимпийскому спорту завоевали первые два золотых медаля в течение десяти минут. Шольц, передвигающаяся в инвалидной коляске, заняла первое место в заплыве на 150 метров вольным стилем, показав время 2 минуты и 51,31 секунды, тем самым принеся Германии долгожданную первую золотую медаль на четвертый день соревнований. Вскоре после этого Топф также одержал победу в заплыве на 100 метров вольным стилем, показав время 3 минуты и 1,6 секунды.

Шольц отставала на четвертом месте после заплыва на спине, но смогла подняться на третье место после заплыва брассом и завоевать первое золото для Германии, совершив впечатляющий рывок. Гина Бётчер заняла четвертое место.

Топф был на третьем месте после первых 100 метров и обошел австралийцев Ахмеда Келли и Гранта Паттерсона во время заключительного заплыва вольным стилем.

Весь день был наполнен напряжением, так как Шольц и Топф продолжали свою победную серию, завоевав второе золото для Германии во второй половине дня. Впечатляющий рывок Шольц в заплыве брассом закрепил ее победу в заплыве на 150 метров вольным стилем, в то время как мощный финиш Топфа обеспечил ему победу в заплыве на 100 метров вольным стилем.

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