Немецкая команда не достигла золотой медали с разницей в 0,85 секунды.

Зрелищный финиш гонки на время: смешанная команда Германии завоевывает серебро на чемпионате мира, уступив всего 0,85 секунды. Парни заложили основу успеха, показав впечатляющий результат в гонке на время.

Антония Нидермайер спрятала лицо в руках, Максимилиан Шахманн затаил дыхание: в итоге Германия упустила золотую медаль чемпионата мира на площади Сеисселяуфен в Цюрихе всего лишь на мучительные 0,85 секунды. "Мы довольны своей работой, мы сделали все, что могли. Никаких претензий к себе мы не имеем", - сказал Мигель Хайдеманн.

В смешанной командной гонке на время победила Австралия, завоевав золото перед мощной немецкой командой, состоящей из Мигеля Хайдеманна, Марко Бреннера, Максимилиана Шахманна, Антонии Нидермайер, Лиане Липперт и Франциски Кёх. Италия заняла третье место, отставая на 8 секунд после 53,7 километров.

Нидермайер поражает публику

Парни заложили основу успеха, показав впечатляющий результат в гонке на время. После первого промежуточного времени тройка показала лучшее время, но ситуация изменилась на более ровной части трассы. Женщины начали с 21-секундным отставанием от Австралии и 14-секундным отставанием от Италии.

На первом промежуточном времени Франциска Кёх уже отстала, но разрыв с лидерами сокращался. Особенно Нидермайер, которая упустила медаль в индивидуальной гонке на время всего на 9 секунд, вновь продемонстрировала впечатляющую форму и существенно contributed в медаль.

Тот же курс, что и в шоссейной гонке

Гонка на время послужила разминкой для шоссейных гонок, которые начнутся в четверг, так как она прошла по тому же курсу. Пока же юниоры и U23 будут определять своих чемпионов мира в четверг и пятницу, женщины отправятся в 154,1-километровый вызов в субботу, который включает в себя четыре круга по Цюриху.

Мужская гонка в воскресенье, стартующая в Винтертуре, завершится семью изнурительными кругами по сложной трассе с двумя последовательными подъемами. 273,9-километровый маршрут включает 4500 метров подъема. Среди фаворитов на победу - победитель Тура Тадей Погаčar из Словении, олимпийский чемпион Ремко Эвенпол из Бельгии и действующий голландский чемпион Маттиас ван дер Пул.

Несмотря на впечатляющую форму Антонии Нидермайер, сократившей разрыв с Австралией на секунды, Германия все же упустила золото, завоевав серебро. В следующем временном отчете Нидермайер продолжала блистать, существенно сокращая разрыв с лидерами.

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