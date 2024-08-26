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ПанорамаНовостиНесчастный случай

Немецкая яхта приводит к гибели 20-летнего человека у берегов Майорки, непрерывно продолжая свое путешествие.

Трагический инцидент у побережья МALLорки: немецкая яхта столкнулась с местной рыбацкой лодкой, в результате чего погиб 20-летний житель.

 and  Elizabeth Wells
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- Немецкая яхта приводит к гибели 20-летнего человека у берегов Майорки, непрерывно продолжая свое путешествие.

Большая яхта под флагом Германии на высокой скорости столкнулась с небольшой рыбацкой лодкой, на которой находились трое отдыхающих рыбаков, у побережья Майорки. К сожалению, один из рыбаков не выжил в результате инцидента, как сообщили официальные лица и местные СМИ.

По данным региональных изданий "Майорка Цайтунг" и "Майорка Магазин", после столкновения с рыбацкой лодкой длиной около 3 метров яхта длиной более 20 метров продолжила свой путь вблизи Кала Бона в пятницу вечером. Авторитеты подтвердили, что яхту видели в гавани Порто-Кristo, а капитан находится под следствием.

Столкновение после заката на Майорке

Сначала представитель полиции отказался раскрывать имя капитана, сославшись на продолжающееся расследование. Существуют подозрения в неосторожном убийстве и оставлении в опасности, как сообщается в обоих изданиях.

По данным "Майорка Цайтунг", столкновение произошло примерно в 21:45, после заката. Рыбацкая лодка была освещена. Погибшим был 20-летний местный житель Майорки, ловивший кальмаров вместе со своим дядей и другим несовершеннолетним. Как сообщается, жертва находилась возле двигателя во время аварии и была удалена с полной силой, утверждает газета. К счастью, другие два человека на лодке остались невредимыми. Яхта была опознана как Riva 66 Ribelle темно-синего цвета.

Недавно разразился скандал из-за жестокого избиения таксиста с Майорки группой немецких полицейских, в результате чего он нуждался в медицинской помощи. По данным ДПА, офицеры из Эссена отдыхали на Майорке и, как сообщается, были вовлечены в инцидент. Все офицеры, причастные к инциденту, были допущены к возвращению в Германию.

Расследование действий капитана яхты сосредоточено на обвинениях в неосторожном убийстве и оставлении в опасности в связи с серьезным инцидентом. К сожалению, в результате инцидента погиб 20-летний местный рыбак, который был смертельно ранен во время столкновения.

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