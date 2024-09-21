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Немецкая футбольная ассоциация (DFB) выдвигает заявку на проведение чемпионата Европы среди женщин 2029 года.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут
Приложение также могло бы обрадовать своего талисмана, Паула.
Приложение также могло бы обрадовать своего талисмана, Паула.

Немецкая футбольная ассоциация (DFB) выдвигает заявку на проведение чемпионата Европы среди женщин 2029 года.

После триумфа мужской сборной на чемпионате Европы этим летом, Немецкий футбольный союз (DFB) теперь стремится к возможности провести чемпионат Европы по футболу среди женщин в 2029 году. К сожалению, их заявка на проведение чемпионата мира по футболу 2027 в мае не увенчалась успехом. Теперь у них впереди напряженные 15 месяцев до принятия решения.

DFB объявил о своем намерении подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2029 году. Это было объявлено сегодня после решения, принятого на заседании правления DFB. Президент DFB Бернд Неуэндорф назвал это мероприятие "флагманским проектом".

Неуэндорф подчеркнул, что продвижение женского футбола и реализация стратегии FF 27 являются приоритетными задачами для DFB. Он выразил уверенность в том, что эта заявка станет "дополнительным стимулом" в этих областях. Генеральный секретарь DFB Хайке Ульрих выразила уверенность в том, что "мы будем отличными и надежными хозяевами такого масштабного спортивного мероприятия", основываясь на опыте "восхитительного UEFA EURO 2024".

Выбор места примерно через 15 месяцев

DFB планирует подать заявку на интерес к UEFA до срока 24 сентября. После этого они планируют связаться со стадионными операторами, соответствующими критериям UEFA, и городами-претендентами, чтобы подать заявки на рассмотрение в качестве потенциальных мест проведения.

Заинтересованные ассоциации должны подать предварительные документы до 12 марта 2025 года, а легальные документы и другие важные материалы должны быть поданы к 28 августа 2025 года. Ожидается, что хозяин будет выбран Исполнительным комитетом UEFA в декабре 2025 года. Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2029 года, в котором примут участие 16 команд и пройдет 31 матч, запланирован на июнь и июль.

Последний раз, когда DFB пытался получить крупный женский турнир, это закончилось разочарованием: Совместная заявка с Бельгией и Нидерландами на проведение чемпионата мира по футболу 2027 была отклонена на конгрессе ФИФА в мае, и вместо этого событие было присуждено Бразилии. Германия ранее дважды принимала чемпионат Европы по футболу среди женщин, последний раз в 2001 году. Следующий чемпионат Европы по футболу среди женщин 2025 года пройдет в Швейцарии.

Немецкий футбольный союз (DFB) стремится к тому, чтобы принять у себя чемпионат Европы по футболу среди женщин в 2029 году, как объявил его президент Бернд Неуэндорф. Он видит в этой заявке возможность дальнейшего продвижения женского футбола и улучшения стратегии FF 27.

С приближением срока подачи заявок на интерес до 24 сентября DFB активно готовит свою заявку, приглашая подходящих стадионных операторов и города подать заявки на рассмотрение в качестве потенциальных мест проведения.

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