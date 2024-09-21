Немецкая футбольная ассоциация (DFB) выдвигает заявку на проведение чемпионата Европы среди женщин 2029 года.

После триумфа мужской сборной на чемпионате Европы этим летом, Немецкий футбольный союз (DFB) теперь стремится к возможности провести чемпионат Европы по футболу среди женщин в 2029 году. К сожалению, их заявка на проведение чемпионата мира по футболу 2027 в мае не увенчалась успехом. Теперь у них впереди напряженные 15 месяцев до принятия решения.

DFB объявил о своем намерении подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2029 году. Это было объявлено сегодня после решения, принятого на заседании правления DFB. Президент DFB Бернд Неуэндорф назвал это мероприятие "флагманским проектом".

Неуэндорф подчеркнул, что продвижение женского футбола и реализация стратегии FF 27 являются приоритетными задачами для DFB. Он выразил уверенность в том, что эта заявка станет "дополнительным стимулом" в этих областях. Генеральный секретарь DFB Хайке Ульрих выразила уверенность в том, что "мы будем отличными и надежными хозяевами такого масштабного спортивного мероприятия", основываясь на опыте "восхитительного UEFA EURO 2024".

Выбор места примерно через 15 месяцев

DFB планирует подать заявку на интерес к UEFA до срока 24 сентября. После этого они планируют связаться со стадионными операторами, соответствующими критериям UEFA, и городами-претендентами, чтобы подать заявки на рассмотрение в качестве потенциальных мест проведения.

Заинтересованные ассоциации должны подать предварительные документы до 12 марта 2025 года, а легальные документы и другие важные материалы должны быть поданы к 28 августа 2025 года. Ожидается, что хозяин будет выбран Исполнительным комитетом UEFA в декабре 2025 года. Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2029 года, в котором примут участие 16 команд и пройдет 31 матч, запланирован на июнь и июль.

Последний раз, когда DFB пытался получить крупный женский турнир, это закончилось разочарованием: Совместная заявка с Бельгией и Нидерландами на проведение чемпионата мира по футболу 2027 была отклонена на конгрессе ФИФА в мае, и вместо этого событие было присуждено Бразилии. Германия ранее дважды принимала чемпионат Европы по футболу среди женщин, последний раз в 2001 году. Следующий чемпионат Европы по футболу среди женщин 2025 года пройдет в Швейцарии.

Немецкий футбольный союз (DFB) стремится к тому, чтобы принять у себя чемпионат Европы по футболу среди женщин в 2029 году, как объявил его президент Бернд Неуэндорф. Он видит в этой заявке возможность дальнейшего продвижения женского футбола и улучшения стратегии FF 27.

С приближением срока подачи заявок на интерес до 24 сентября DFB активно готовит свою заявку, приглашая подходящих стадионных операторов и города подать заявки на рассмотрение в качестве потенциальных мест проведения.

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