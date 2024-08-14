Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНемецкие вооруженные силы

Немецкая армия ищет резервистов для обороны в Северном Рейн-Вестфалии.

C начала российского вторжения в Украину тема обороны также стала приоритетом в Германии. Германская армия все еще ищет многих резервистов для защиты дома.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут
Вооруженные силы Германии также готовятся к потенциально новым военным угрозам в Северном...
Вооруженные силы Германии также готовятся к потенциально новым военным угрозам в Северном Рейне-Вестфалии

- Немецкая армия ищет резервистов для обороны в Северном Рейн-Вестфалии.

В свете всеобъемлющего плана обороны, принятого в ответ на вторжение России на Украину, Вооруженные силы Германии (Бундесвер) в Северном Рейне-Вестфалии активно набирают резервистов для обороны родины. По словам бригадного генерала Ганса-Дитера Мюллера, командующего военным командованием Северного Рейна-Вестфалии в Дюссельдорфе, уже призвано около 500 резервистов. Кроме того, более 1400 бывших военнослужащих и 546 унтер-офицеров уже подали заявки.

Для достижения целевого размера 1000 человек в полку по охране родины требуется до 4000 резервистов, так как каждая должность может быть занята несколько раз, сказал Мюллер. Особенно обнадеживают заявки от унтер-офицеров, которые хотят внести свой вклад в свою страну в эти кризисные времена.

Необходимы специалисты

Хотя в обороне родины также есть пехотные подразделения, Мюллер заявил, что особенно нужны специалисты, такие как механики, техники-мехатроники и персонал кухни. Такие специалисты также высоко ценятся в гражданском секторе.

"У нас нет недостатка в бойцах, и мы смотрим на их возраст", - сказал Мюллер. Предельный возраст для пехотной службы в полку по охране родины установлен на 1969 год рождения. "Но в принципе, мы можем использовать всех до 65 лет. Сообщение - от 18 до 65 лет. Так что мы берем всех, кто подходит".

Множественное заполнение должностей также обусловлено тем, что призыв резервистов основывается на принципе добровольности и зависит от готовности работодателей отпустить сотрудников. Кроме того, процесс призыва может занять месяцы, так как никто не может присоединиться к вооруженным силам без проверки безопасности. "В вооруженных силах есть нулевая терпимость".

Защита инфраструктуры в случае чрезвычайной ситуации

Основные задачи по охране родины включают защиту критически важной инфраструктуры, такой как порты или железнодорожные станции, и поддержку союзных сил в перевозке грузов через Германию.

Резервисты полка по охране родины также могут быть задействованы в чрезвычайных и катастрофических ситуациях. Например, резервисты были задействованы в качестве помощников во время наводнений 2021 года. Солдаты также координировали ответ на COVID-19 в органах здравоохранения.

Вооруженные силы Германии (Бундесвер) особо ищут специалистов, таких как механики, техники-мехатроники и персонал кухни, для своих усилий по охране родины из-за высокого спроса на них tanto в военном, так и в гражданском секторах. Несмотря на то, что предельный возраст для пехотной службы установлен на 1969 год рождения, полк по охране родины открыт для лиц в возрасте от 18 до 65 лет, при условии, что они соответствуют установленным стандартам.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно