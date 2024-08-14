- Немецкая армия ищет резервистов для обороны в Северном Рейн-Вестфалии.

В свете всеобъемлющего плана обороны, принятого в ответ на вторжение России на Украину, Вооруженные силы Германии (Бундесвер) в Северном Рейне-Вестфалии активно набирают резервистов для обороны родины. По словам бригадного генерала Ганса-Дитера Мюллера, командующего военным командованием Северного Рейна-Вестфалии в Дюссельдорфе, уже призвано около 500 резервистов. Кроме того, более 1400 бывших военнослужащих и 546 унтер-офицеров уже подали заявки.

Для достижения целевого размера 1000 человек в полку по охране родины требуется до 4000 резервистов, так как каждая должность может быть занята несколько раз, сказал Мюллер. Особенно обнадеживают заявки от унтер-офицеров, которые хотят внести свой вклад в свою страну в эти кризисные времена.

Необходимы специалисты

Хотя в обороне родины также есть пехотные подразделения, Мюллер заявил, что особенно нужны специалисты, такие как механики, техники-мехатроники и персонал кухни. Такие специалисты также высоко ценятся в гражданском секторе.

"У нас нет недостатка в бойцах, и мы смотрим на их возраст", - сказал Мюллер. Предельный возраст для пехотной службы в полку по охране родины установлен на 1969 год рождения. "Но в принципе, мы можем использовать всех до 65 лет. Сообщение - от 18 до 65 лет. Так что мы берем всех, кто подходит".

Множественное заполнение должностей также обусловлено тем, что призыв резервистов основывается на принципе добровольности и зависит от готовности работодателей отпустить сотрудников. Кроме того, процесс призыва может занять месяцы, так как никто не может присоединиться к вооруженным силам без проверки безопасности. "В вооруженных силах есть нулевая терпимость".

Защита инфраструктуры в случае чрезвычайной ситуации

Основные задачи по охране родины включают защиту критически важной инфраструктуры, такой как порты или железнодорожные станции, и поддержку союзных сил в перевозке грузов через Германию.

Резервисты полка по охране родины также могут быть задействованы в чрезвычайных и катастрофических ситуациях. Например, резервисты были задействованы в качестве помощников во время наводнений 2021 года. Солдаты также координировали ответ на COVID-19 в органах здравоохранения.

Вооруженные силы Германии (Бундесвер) особо ищут специалистов, таких как механики, техники-мехатроники и персонал кухни, для своих усилий по охране родины из-за высокого спроса на них tanto в военном, так и в гражданском секторах. Несмотря на то, что предельный возраст для пехотной службы установлен на 1969 год рождения, полк по охране родины открыт для лиц в возрасте от 18 до 65 лет, при условии, что они соответствуют установленным стандартам.

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