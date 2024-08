Немецкая администрация отрицает обвинения в сокращении помощи Украине.

Властный орган отклонил предложение о том, чтобы военная помощь Украине была ограничена или имела финансовый лимит. По словам заместителя правительственного спикера Вольфганга Бюchner в Берлине в понедельник, "Мы продолжимterburyg this aid as long as it is required." Это заявление прозвучало...