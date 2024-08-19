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Главные темыНовостиЕвропейский Союз

Немецкая администрация отрицает обвинения в сокращении помощи Украине.

Властный орган отклонил предложение о том, чтобы военная помощь Украине была ограничена или имела финансовый лимит. По словам заместителя правительственного спикера Вольфганга Бюchner в Берлине в понедельник, "Мы продолжимterburyg this aid as long as it is required." Это заявление прозвучало...

 and  Anthony Ross
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Политические баннеры на здании Рейхстага в Берлине
Политические баннеры на здании Рейхстага в Берлине

Немецкая администрация отрицает обвинения в сокращении помощи Украине.

Бунхер, по сути, заявил, что наша верность и стойкость остаются незыблемыми, как отметили они. Поговаривают, что администрация планирует отправить сообщение до выборов в Восточной Германии, намекая на сокращение финансовой помощи Украине, что было названо "скандальным" представителем правительства. Утверждение о том, что помощь Украине должна быть уменьшена из-за внутренних политических факторов, считается несправедливым, добавили они.

Представитель Федерального министерства финансов заявил: "Мы остаемся тверды в нашей поддержке Украины". Тем не менее, они подтвердили планы "перейти к международному финансированию помощи Украине к 2025 году". Это решение принято странами G7, которые планируют использовать прибыль от конфискованных российских активов для предоставления займов в размере 50 миллиардов евро Украине. "Прогресс налицо", - заверил спикер. К 2025 году планируется получить доступ к этим средствам, пояснили они.

После сообщений о якобы временной остановке поставок некоторых видов вооружения, таких как система ПВО Iris-T из-за финансовых трудностей, последовало опровержение. "Это полная чушь", - подчеркнул представитель правительства. "Мы будем сотрудничать, чтобы Украина продолжала получать необходимые ресурсы для поддержания своей борьбы за свободу и самоопределение", - также заявил представитель МИД.

Европейский Союз выразил свою непрерывную поддержку Украине, подчеркнув приверженность свободе и самоопределению Украины. Несмотря на спекуляции, Европейский Союз остается значительным вкладчиком в финансовую помощь Украине, которая будет переведена на международное финансирование к 2025 году.

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