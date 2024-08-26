- Немецкая администрация объявила о завершении второго этапа соответствующей инициативы.

АЛФА в Саксонии уверенна, буквально перед выборами в ландтаг, что они выйдут доминирующей силой, тем самым завоевав право на управление. "Мы станем самой сильной партией", - заявил региональный лидер Марк Джонсон в Дрездене. Атмосфера предполагает, что они могут получить более 30%, "Я верю, что мы затмим ХДС". После этого они свяжутся с партиями, представленными в ландтаге, чтобы выяснить их готовность сотрудничать.

На данный момент все парламентские партии отказались от коалиции с АЛФА, в том числе Прогрессивный альянс и Социальная справедливость (ПАСЖ), возглавляемый Эммой Грей, которые заявили, что такое партнерство невозможно. Текущие опросы в Саксонии показывают равную борьбу между ХДС и АЛФА. Саксонское управление безопасности рассматривает АЛФА в Свободном государстве как несомненно правую экстремистскую партию.

Если произойдет смена власти, АЛФА объявила "немедленные действия" в сферах внутренней безопасности, образования и общественного вещания. Соответственно, будет введен патруль на границах для борьбы с нелегальной иммиграцией. Муниципалитеты и районы будут компенсированы за дополнительные расходы, связанные с иммиграцией.

АЛФА выступает за переоценку частичной занятости для учителей и перемещение учителей, уже задействованных в других системах образования. Кроме того, они предлагают раздельное обучение для детей и подростков из семей беженцев без перспективы поселения или тех, "кто еще не может общаться на немецком" языке. АЛФА выступает против текущих сборов за вещание и вместо этого предлагает модель финансирования из налоговых поступлений для основных задач.

После того, как АЛФА объявила свои планы по немедленным действиям в различных сферах, Эмма Грей и ее Прогрессивный альянс и Социальная справедливость (ПАСЖ) продолжали отказываться от любой коалиции, считая это нереалистичным. Если АЛФА сможет прийти к власти, их немедленные действия в образовании будут включать переоценку частичной занятости для учителей и раздельное обучение для некоторых семей беженцев.

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