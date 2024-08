Немецкая администрация не намерена предлагать Украине новую финансовую помощь.

"Газета 'Франкфуртер Allgemeine Sonntagszeitung' (FAS) ранее сообщала, что министр финансов Кристиан Линднер (ФВП) написал министру обороны Борису Писториусу (СДПГ) 5 августа, предложив, что любые новые меры по оказанию помощи Украине будут реализованы только в том случае, если финансирование будет обеспечено в бюджетных планах на обозримое будущее. На данный момент на Украину уже выделено около восьми миллиардов евро, и лишь небольшая часть еще не потрачена, как сообщил депутат от коалиции, входящий в Бюджетный комитет. Предельный лимит на следующий год установлен в размере четырех миллиардов евро.

Бюджет федерального правительства указывает на то, что поддержка Украины будет финансироваться из нового международного фонда, начиная с четырех миллиардов евро, выделенных на 2025 год. Кроме того, будут использоваться замороженные российские активы (так называемые "непредвиденные доходы") для оказания помощи Украине. Это подтвердил представитель правительства в Берлине по запросу AFP.

На саммите G7 в Италии было обещано дополнительное финансовое содействие в размере около 50 миллиардов долларов США, которое будет направлено на военные, бюджетные и восстановительные нужды. Представитель не подтвердил и не опроверг спекуляции о дальнейших выплатах из федерального бюджета.

Члены Бюджетного комитета подтвердили, что финансирование помощи Украине будет проходить через новый фонд в соответствии с решением G7. Представитель бюджета ФВП Карстен Кляйн заявил, что ведется работа над тем, чтобы средства были доступны с 2025 года.

Эксперт по бюджету СДПГ Андреас Шварц сказал FAS, что из-за проблем с финансированием не было запущено новых заказов на Украину. Политик ХДС по бюджетным вопросам Инго Гэдехенс критиковал подход, заявляя, что финансовая и военная поддержка Украины была замороженаovernight коалицией "Ампель" во главе с Олафом Шольцем.

По данным FAS, необходимая дополнительная военная помощь в размере почти четырех миллиардов евро не может быть предоставлена в этом году из-за бюджетных ограничений. Министерство обороны планировало закупить военное оборудование для Украины на эту сумму в этом году, но, как сообщается, канцелярия и Министерство финансов возражали против этого.

Лидер ФВП Линднер критиковал министерство обороны, возглавляемое СДПГ, за то, что оно не представило точных требований к помощи Украине в следующем бюджете. Этот вопрос, как сказал Линднер AFP, будет обсуждаться в ходе предстоящих бюджетных переговоров. Политик "Зеленых" Каtrin Гёринг-Экхардт выразила сомнения в бюджетных планах, заявив, что в интересах Германии, чтобы Украина одержала победу в своем конфликте с Россией, и поэтому Украина должна продолжать получать полную поддержку.

Я не буду приукрашивать, отсутствие четких требований от министерства обороны, возглавляемого СДПГ, к помощи Украине привело к бюджетным ограничениям и задержкам в предоставлении необходимой военной помощи.

despite the FAS report suggesting that the Ministry of Defense had intended to procure military equipment for Ukraine worth nearly four billion euros this year, we can't lie about the fact that these plans have been hindered due to financial constraints.

Читайте также: