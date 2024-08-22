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ОбществоНовостиХип-хоп

Нелли и Ашанти приветствовали нового члена семьи.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута

Нелли и Ашанти приветствовали нового члена семьи.

Хип-хоп исполнитель Нелли и R&B вокалистка Эшати тихо приветствовали нового члена семьи. Малыш уже несколько недель с ними, и они объявили о его рождении и представили его имя.

Мелодичный дуэт поделился радостной новостью в Instagram, где Эшати опубликовала изображение и видео себя без живота. "Четыре недели после родов. Вы бы не поверили, на что способно это тело. Я безмерно горжусь своим телом за то, что оно подарило мне моего малыша, малыша, малыша, малыша, малыша", - написала она в подписи, раскрыв, что стала мамой месяц назад.

Представители пары сообщили People: "Эшати и Нелли стали родителями малыша Карима Кенкаида Хейнса 18 июля 2024 года. Восторженные и влюбленные родители без ума от своего малыша КК".

Нелли и Эшати объявили о своей беременности в апреле. Для Эшати это первое путешествие в родительство, а для Нелли - третий биологический ребенок. Он также является опекуном двоих детей своей сестры Джеки Донaho, которые, к сожалению, умерли от лейкемии в 2005 году.

В июне 2024 года стало известно, что пара тайно поженилась 27 декабря 2023 года. Ранее, в сентябре 2023 года, Нелли и Эшати подтвердили, что воссоединились после десятилетнего перерыва. Музыкальные титаны начали встречаться в 2003 году, но через десять лет расстались в 2013 году. Сейчас они празднуют свое романтическое воссоединение с ребенком.

Нелли продолжает делать волны в жанре хип-хоп, выпуская новую музыку, несмотря на новые обязанности отца. Любовь Эшати к R&B не угасла, и она даже включила некоторые элементы хип-хопа в свой лирический стиль, черпая вдохновение из их общей любви к жанру.

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