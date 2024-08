- Нелегальные кемперы в Харце выбирают продление срока пребывания до сентября

Нелегальные жители, по данным правоохранительных органов, предположительно останутся в регионе Гарц до начала сентября. Об этом заявила Марлис Дорниден (ХДС), ответственная за безопасность и порядок в районе Гослар, на пресс-конференции. Она также сообщила, что полицейские всю ночь боролись с попытками нелегального поджога. Члены известной группы "Радужная семья" планировали разжечь спиритуальный огонь в полнолуние в ночь на вторник, как она заявила. Правоохранительные органы опасались, что огонь может стать таким же большим, как и костры на Пасху.

В течение понедельника и вторника полиция работала над предотвращением поджога. По словам Рюттера, было собрано достаточно топлива для ритуального огня. Он считает, что огонь был бы зажжен, если бы полиция ушла раньше. Также были конфискованы палатки.

Полиция: В лагере царит мир

Члены "Радужной семьи" известны своей миролюбивостью, но они игнорируют приказы, например, тушить огни. По словам Рюттера, был совершен акт насилия в отношении полицейского. Утром во вторник на месте царила тишина, как сообщает фотограф dpa.

Более 1500 человек, приверженных мирным целям, живут в течение недели в охраняемой зоне в районе Гёттинген и Гослар на площади около 200 гектаров. Лесной массив находится недалеко от Бад-Грунд и Клаусталь-Целлерфельда. Вход в эту зону запрещен, и нарушителям грозит штраф до 5000 евро. Эти кочевники приехали из 63 стран. Они переехали из южного Нижней Саксонии в Усларе в Гарц 11 августа, как сообщила Дорниден. Там также были введены запреты на въезд.

Кроме нескольких открытых огней, власти обеспокоены благополучием людей, в первую очередь, лесными пожарами, как заявила Дорниден. Ландшафт охраняется основным лагерем и кухней в лесу. Неправильно припаркованные автомобили блокировали пути спасения, и их пришлось эвакуировать - более 100, как сообщил Морיץ, глава отдела общественного порядка района Гёттинген. Социальные службы также следят за присутствием детей в лагере.

Ситуация находится под постоянным контролем

В настоящее время власти считают, что жители планируют оставаться в лесном массиве до примерно 3 сентября, как сообщила Дорниден. Это также был запланированный срок их пребывания в Усларе. Пик полнолуния, возможно, уже прошел. Запрет на въезд, который истекает сегодня, будет продлен предположительно на одну неделю. Ежедневно будет проводиться оценка ситуации на месте с помощью дронов, чтобы определить необходимость нового крупномасштабного мероприятия. Крупномасштабное выселение не планируется, так как для этого потребуется слишком большая сила, учитывая размер и труднопроходимость территории, как заявила окружная советница.

Районы также искали альтернативные законные места для проживания, но безуспешно, как сообщила Дорниден. "Если бы мы знали об этом раньше, мы, безусловно, нашли бы возможности", - добавила она. На том же мероприятии в Северной Македонии несколько лет назад участники выразили желание посетить Германию в следующий раз.

Доступ журналистов был ограничен временным общим постановлением, содержащим запрет на въезд. Почему? Для защиты журналистов, как утверждает Морיץ, глава отдела общественного порядка, и ссылается на риски лесных пожаров и другие факторы. Нижнесаксонская ассоциация журналистов осудила этот подход. " despite our understanding of security, nature, and reporting, the restriction of police measures reporting may not be completely prevented ", - заявила руководительница Кристиане Эйкманн.

Журналистам будет разрешено войти в новое общее постановление с завтрашнего дня, учитывая ситуацию с безопасностью, как заявила Дорниден. Свобода прессы является одной из высших ценностей, как подчеркнула она, ссылаясь на конституцию Германии.

Власти продолжают внимательно следить за ситуацией, считая, что нелегальные жители, в том числе члены "Радужной семьи", могут оставаться в лесном массиве до начала сентября, учитывая их предыдущие намерения. Несмотря на миролюбие членов "Радужной семьи", их игнорирование приказов, таких как тушение огней, и конфискация запасов топлива вызывают опасения по поводу возможных проблем с безопасностью и лесными пожарами.

