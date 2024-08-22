- Нелегальное пересечение границы завершилось в Акере

В попытке избежать задержания правоохранительными органами при пересечении границы между Германией и Чехией, 35-летний мужчина застрял в поле со своим автомобилем. По данным правоохранительных органов, его подозревали в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и отсутствии действительного водительского удостоверения.

Сначала полицейские пытались остановить мужчину возле чешского города Чеб, но он проигнорировал их команды и продолжил движение. После погони на высокой скорости он свернул на проселочную дорогу возле Вальдсассена (район Тиршенреута) и застрял в поле со своим автомобилем. Его преследование закончилось короткой погоней пешком, после чего чешские полицейские задержали его. Он faces numerous traffic violation charges и был найден в possession of a knife, который, как считается, нарушал regulations on weapons.

Несмотря на обнаружение ножа в его владении, основные обвинения против него были связаны с его ** лицензией на управление транспортным средством**, так как выяснилось, что он управлял автомобилем без действительного удостоверения. Во время судебного разбирательства выяснилось, что он всегда пользовался чужими водительскими удостоверениями.

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