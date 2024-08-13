- Нелегальное количество каннабиса найдено у 25-летнего мужчины в Галле

Полиция обнаружила несколько килограммов марихуаны у 25-летнего мужчины во время обыска в Халле (Заале). В понедельник полицейские обыскали два жилых помещения и сарай в саду на основании полученной информации, как сообщила пресс-секретарь полиции во вторник. Было изъято примерно 1,5 килограмма марихуановых шишек, 2,2 килограмма сушеных растений марихуаны и некоторое количество гашиша. Это превышает разрешенный лимит хранения. Кроме того, мужчина был в possession мачете. Сейчас против 25-летнего мужчины ведутся расследования.

С 1 апреля этого года в стране легализовано хранение определенных количеств марихуаны, частное выращивание и потребление наркотика в общественных местах для взрослых старше 18 лет при соблюдении определенных условий. Разрешается носить с собой не более 25 граммов или хранить дома не более 50 граммов. Разрешено выращивать три растения в жилом помещении. Нарушение может быть наказано крупным штрафом.

25-летний мужчина, обвиняемый в превышении лимита хранения марихуаны, предстанет перед судом. Несмотря на недавнюю легализацию марихуаны для взрослых, строгие лимиты хранения все еще применяются для предотвращения злоупотреблений.

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