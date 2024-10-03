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Некоторые люди с высшим образованием могут начать свою карьеру в качестве диспетчеров воздушного движения без задержки.

Федеральное управление гражданской авиации объявило, что студенты из двух программ высшего образования по управлению воздушным движением могут теперь пропустить переполненный центр обучения.

 and  John Stellmacher
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Коло تور Орландо Интернешнл Эйрпорта, под управлениям Федерэл Эйвиэйшн Аминистрашн.
Коло تور Орландо Интернешнл Эйрпорта, под управлениям Федерэл Эйвиэйшн Аминистрашн.

Некоторые люди с высшим образованием могут начать свою карьеру в качестве диспетчеров воздушного движения без задержки.

Последние действия ФАА направлены на борьбу с хронической проблемой нехватки диспетчеров в авиационной сфере, что привело к задержкам рейсов и усталости среди диспетчеров. Многие диспетчеры были вынуждены работать шесть дней подряд в обязательном режиме, а усталость диспетчеров была признана одним из факторов в цепочке инцидентов на взлетно-посадочных полосах, которые потрясли авиационные власти.

В официальном заявлении администратор ФАА Майк Уитэкер сказал: "ФАА работает над привлечением и обучением дополнительных диспетчеров, чтобы компенсировать многолетнее сокращение нашей рабочей силы и гарантировать комфорт авиапассажиров".

Студенты Tulsa Community College и Университета Оклахомы теперь имеют право на "немедленное начало практического обучения" на месте, минуя академию ФАА по диспетчерскому составу в Оклахома-Сити. Однако ФАА утверждает, "Эта новая инициатива предоставит тот же всеобъемлющий учебный план и передовую технологию", что и в его академии.

В прошлом месяце ФАА объявило, что достигло своей цели по найму более 1800 диспетчеров к 2024 году. К сожалению, ФАА не раскрыло точное количество диспетчеров, которое оно получит, учитывая текучесть кадров и увольнения. Ранее CNN сообщало, что в течение предыдущего периода найма агентство смогло увеличить свой состав всего на 160 диспетчеров.

Новая кампания ФАА по найму направлена на стимулирование бизнес-операций авиационной сферы, добавив более 1800 диспетчеров в свой состав. Увеличение числа диспетчеров может потенциально сократить количество задержек рейсов из-за усталости диспетчеров.

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