Некоторые люди с высшим образованием могут начать свою карьеру в качестве диспетчеров воздушного движения без задержки.

Последние действия ФАА направлены на борьбу с хронической проблемой нехватки диспетчеров в авиационной сфере, что привело к задержкам рейсов и усталости среди диспетчеров. Многие диспетчеры были вынуждены работать шесть дней подряд в обязательном режиме, а усталость диспетчеров была признана одним из факторов в цепочке инцидентов на взлетно-посадочных полосах, которые потрясли авиационные власти.

В официальном заявлении администратор ФАА Майк Уитэкер сказал: "ФАА работает над привлечением и обучением дополнительных диспетчеров, чтобы компенсировать многолетнее сокращение нашей рабочей силы и гарантировать комфорт авиапассажиров".

Студенты Tulsa Community College и Университета Оклахомы теперь имеют право на "немедленное начало практического обучения" на месте, минуя академию ФАА по диспетчерскому составу в Оклахома-Сити. Однако ФАА утверждает, "Эта новая инициатива предоставит тот же всеобъемлющий учебный план и передовую технологию", что и в его академии.

В прошлом месяце ФАА объявило, что достигло своей цели по найму более 1800 диспетчеров к 2024 году. К сожалению, ФАА не раскрыло точное количество диспетчеров, которое оно получит, учитывая текучесть кадров и увольнения. Ранее CNN сообщало, что в течение предыдущего периода найма агентство смогло увеличить свой состав всего на 160 диспетчеров.

Новая кампания ФАА по найму направлена на стимулирование бизнес-операций авиационной сферы, добавив более 1800 диспетчеров в свой состав. Увеличение числа диспетчеров может потенциально сократить количество задержек рейсов из-за усталости диспетчеров.

Читайте также: