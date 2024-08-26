- Неизвестные туристические направления разных стран

Испания, Малага, Майорка, Марбелья, Маспаломас - эти места являются популярными туристическими направлениями в Испании, присоединившись к Барселоне, Севилье и Ибице в дискуссиях об избыточном туризме. Помимо Испании, города, такие как Венеция, Рим, Амстердам, Афины, Прага, Лондон, и острова, такие как Крит, Бали и Пхукет, также являются любимыми местами для отдыха.

В последнее время в Испании прошли протесты против наплыва туристов, когда местные жители выразили обеспокоенность по поводу растущих расходов на жилье, экологического напряжения, пробок, общей перенаселенности, нехватки воды и перегруженных систем здравоохранения и утилизации отходов.

Хотя Испания занимает значительное место среди самых посещаемых стран мира, она не занимает первое место по количеству посетителей на душу населения. Вместо этого, это звание принадлежит другой стране.

Разделив количество посетителей на население для вычисления соотношения местных жителей к туристам, Австрия выходит на первое место. По данным Всемирной туристической организации ООН, на 2023 год Франция по-прежнему является главным выбором для международных туристов с потрясающими 100 миллионами прибытий. Но популярность Франции, скорее всего, связана с Парижем, городом любви, который часто входит в списки желаний людей.

Дальше вниз по списку Испания занимает четвертое место с примерно 85,2 миллиона посетителями, за ней следуют США, Италия и Турция. Полная раскладка: Германия и Австрия также находятся среди десяти самых посещаемых стран, с 34,8 миллиона и почти 31 миллионом посетителей соответственно. Но Австрия действительно выделяется, когда рассматривается с этой точки зрения.

С количеством посетителей 30,9 миллиона и населением 9,2 миллиона Австрия имеет соотношение туристов к местным жителям 3,4 туриста на одного жителя. Это резко контрастирует с показателями, такими как Греция с соотношением 3,1 туриста на одного жителя, и даже Испания и Франция с более низкими показателями.

Более того, Германия принимает всего половину туриста на одного жителя, как показывают ее население 83,4 миллиона и количество посетителей 34,8 миллиона.

"Прекрасны в нашей привлекательности как туристическое направление"

Высокое количество посетителей в Австрии можно объяснить немецкими туристами. В 2023 году было зарегистрировано более 57 миллионов ночевок немецких гостей, согласно "Австрия Вербунг" (AW). Вена занимает первое место как любимое летнее и зимнее направление в Австрии.

Таня Грубер, представитель AW в Вене, хвалит Австрию за ее разнообразие и привлекательность как туристическое направление. Она считает, что австрийцы часто недооценивают обаяние своей страны.

"То, что путешественники вспоминают об Австрии, - это особое чувство спокойствия, легкости и наслаждения, которое предлагает страна, даже если некоторые популярные регионы Австрии известны своей ворчливостью".

Высокие показатели посещаемости также наблюдаются в небольших странах, таких как Мальта и Кипр, а также в микрогосударствах, таких как Монако, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн и Ватикан.

Особенно примечательно, что Хорватия, чье количество посетителей в 2023 году оценивается в 16,9 миллиона, что дает соотношение туристов к населению 4,3. Неудивительно, что хорватское направление возглавляет рейтинг европейских городов с самым высоким количеством туристов на душу населения.

Европейский город, переполненный туристами

Используя портал бронирования отпуска Holidu, было установлено, что в 2023 году Дубровник обошел все другие европейские города с соотношением посетителей к местным жителям 27. Рядом были Родос, Венеция, Ираклион и Флоренция, каждая из которых принимала не менее 14 туристов на одного жителя.

Количество ночевок в Южном Эгейском регионе Греции демонстрирует необычно высокий дисбаланс. В 2021 году Южный Эгейский регион, на территории которого находятся острова, такие как Санторини и Миконос, зарегистрировал в среднем 110 ночевок на одного жителя, согласно Destatis. По сравнению с Мекленбург-Передней Померанией, регионом Германии с самой высокой туристической интенсивностью (около 18 ночевок на одного жителя).

Европейский Союз выразил обеспокоенность влиянием избыточного туризма на популярные направления в своих членских государствах, таких как Испания и ее города, такие как Барселона и Майорка. Однако Австрия выделяется как страна с высоким соотношением туристов к местным жителям, что помещает ее среди самых посещаемых стран мира согласно данным Всемирной туристической организации ООН за 2023 год.

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