- Неизвестный подверг 19-летнего подростка ненадлежащему поведению в Гамбурге-Вандсбеке.

В Хайнсберге, Гамбург, правоохранительные органы разыскивают неизвестного преступника после инцидента со сексуальным насилием. По сообщениям, в одну из ночей в среду этот подозреваемый якобы подошел к 19-летней женщине, которая возвращалась домой, и завязал с ней разговор. Внезапно он якобы повалил ее на землю, душить и совершил сексуальные действия, прежде чем скрыться пешком. Расследование по данному делу продолжается.

Расследование инцидента со сексуальным насилием в Хайнсберге выявило тревожную тенденцию преступлений против молодых женщин в этом районе. Действия подозреваемого свидетельствуют о тревожном пренебрежении безопасностью и правами жертвы.

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