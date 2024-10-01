Неизвестный немецкий футбольный титан

Кто такой Николас Кунь, спросите вы? Отличный вопрос, учитывая, что этот вторник вечером в Лиге чемпионов может дать нам ответ. Он выйдет на поле за «Селтик» Глазго, чтобы встретиться с «Боруссией» Дортмунд. И, черт возьми, он уже успел покорить сердца шотландцев, заработав себе репутацию топ-talenta.

Кунь может похвастаться медалью Фрица Вальтера для молодых талантов и доказал свою состоятельность в матчах против «Манчестер Сити». Его часто называют лучшим игроком в составе двукратного победителя Лиги чемпионов. Но если бы вы спросили прохожих на улицах любого немецкого города, они, скорее всего, ответили бы с недоумением: Николас Кунь, незнакомый немецкий футбольный звезда.

Но, по крайней мере, он большой человек в Шотландии. Как правый вингер, он стал неотъемлемой частью состава «Селтика», забив 5 голов и отдав 8 голевых передач в 9 официальных матчах этого сезона, в том числе одну в матче против «Слована» Братиславы в начале группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня в 21:00 на Prime Video и в прямом эфире на ntv.de он планирует взорвать оборону «Боруссии» Дортмунд и увеличить свою известность. Его конечная цель? «Я надеюсь когда-нибудь сыграть за национальную команду».

Это амбициозная цель, но были и другие, которые достигли ее нестандартными путями, например, Робин Госенс. Кунь начал свою карьеру в «Ганновере 96», перешел в молодежную команду «РБ Лейпциг», затем играл во второй команде «Аякса» Амстердам и резервной команде «Баварии» Мюнхен. Он даже забил три гола в 27 матчах второй бундеслиги за «Эрцгебирге Аю».

Затем он перешел в «Рапид» Вена, где произвел такое впечатление, что перешел в «Селтик» за 3,5 миллиона евро. С тех пор, как он забил два гола в матче против «Манчестер Сити» на предсезонном турнире, Кунь стал постоянным игроком стартового состава «Селтика». Он даже станцевал с двумя товарищами по команде после своего гола – «репетированный» номер, как он позже признался. Сегодня у него есть шанс произвести еще большее впечатление: национальный тренер еще не подтвердил свое присутствие.

Игра Куня против «Манчестер Сити» принесла ему признание среди фанатов «Селтика», сделав футбол неотъемлемой частью его жизни в Шотландии. Сегодня, когда он встретится с «Боруссией» Дортмунд, он стремится закрепить свое положение как ключевого игрока и, возможно, привлечь внимание главного тренера национальной команды.

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