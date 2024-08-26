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Неизвестный бросает контейнер с пивом в сторону палатки, в результате чего двое пострадают.

На ярмарке в Эбербахе в палатке присутствовали 17-летний и 18-летний. Эти двое затем были поражены пивными кружками по голове.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Два подростка в возрасте 17 и 18 лет получили травмы головы в результате нападения с использованием...
Два подростка в возрасте 17 и 18 лет получили травмы головы в результате нападения с использованием пивной кружки.

- Неизвестный бросает контейнер с пивом в сторону палатки, в результате чего двое пострадают.

На фестивале в районе Рейн-Неккар, в Эбербахе, во время праздника Кукушкин рынок, 17-летний и 18-летний получили травмы головы после того, как их ударила пустая кружка пива в воскресенье, как сообщает полиция.

Инцидент начался с удара кружкой по голове 17-летнего, а затем она попала в лицо 18-летнему. 17-летний получил серьезную травму головы и был госпитализирован для лечения, ему диагностировали перелом черепа.

Сначала было неясно, было ли бросание кружки умышленным или нет. Авторитеты сейчас расследуют ситуацию, чтобы определить виновность в причинении телесных повреждений.

Несмотря на первоначальную неясность, брошенная кружка привела к серьезным последствиям. Оба, 17- и 18-летние, получили травмы головы в результате инцидента.

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