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Неизвестная причина Лейпцигского фестиваля "Ад"

После пожара на аттракционе, похожем на карусель, во время празднования вблизи Лейпцига произошли многочисленные травмы, оставившие властей без понятия об источнике инцидента. Нет улик поджога, и техническая неисправность не рассматривается как виновница. Тем не менее, расследование...

 and  Mark Rodriguez
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Неизвестная причина Лейпцигского фестиваля "Ад"

В субботу вечером несколько кабин карусели на праздничной площадке у озера Штормталь вспыхнули. После этого около 65 человек получили медицинскую помощь, 16 из них были госпитализированы. Среди них четверо получили ожоги, и один человек упал.

По данным полиции воскресенья, эксперт-пожарный установил, что некоторые материалы под каруселью необъяснимым образом загорелись, распространив огонь на кабинки. Эксперт завершил осмотр на месте, но призывает свидетелей выступить вперед.

Большинство пострадавших получили отравление дымом, подтвердили в полиции. Это событие затронуло посетителей фестиваля, сотрудников экстренных служб, в том числе полицейских. Фестиваль Хайфилд, музыкальное мероприятие у озера Штормталь недалеко от Лейпцига, начался в четверг вечером, собрав около 30 000 любителей музыки, которые хотели увидеть выступления популярных артистов.

Представитель службы поддержки жертв Саксонии, Ирис Клоппих, поблагодарила помощников в понедельник. Она высоко оценила их "храбрые и бескорыстные действия" по спасению жизней, отметив, что их усилия предотвратили более серьезную ситуацию. Она пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.

Эксперт отметил, что следующие материалы под каруселью могли сыграть роль в распространении огня. После инцидента представитель службы поддержки жертв похвалил действия помощников.

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