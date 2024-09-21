Неизвестная фракция может получить власть в Бранденбурге

Перед выборами в ландтаг Бранденбурга в это воскресенье есть несколько значительных вопросов. Успеет ли АфД обойти СДПГ? Могут ли "Зеленые" лишиться места в ландтаге? Насколько сильным будет БСВ? Это одни из центральных вопросов. Но есть одна партия, которая остается в тени, не широко известная на национальном уровне, но которая может стать решающим фактором в Бранденбурге.

После выборов в Саксонии и Тюрингии ожидаются сложности при формировании правительства и в Бранденбурге, главным образом из-за предполагаемых трудностей в создании коалиции. В Бранденбурге относительно неизвестная, местная партия может выступить как решающий голос.

Речь идет ни больше ни меньше о БВБ/ВФ, также известной как Союз гражданских движений Бранденбурга и Свободные избиратели. Они дебютировали на избирательной сцене на выборах в ландтаг в 2009 году, воспользовавшись уникальными возможностями коалиции в избирательной системе Бранденбурга. С 2014 года они участвуют в выборах как независимая партия между Пригниц и Одер-Шпре, а также между Уккермарк и Эльбе-Эльстер.

В 2010 году БВБ привлекли внимание на национальном уровне, предложив Стефана Рааба в качестве возможного федерального президента. После победы Лены Пе́тер Вида, тогдашний председатель, назвал эту идею "серьезным предложением". С тех пор БВБ в основном держали низкий профиль. В 2011 году они официально приняли название БВБ/ВФ и сотрудничали с в основном баварскими Свободными избирателями, возглавляемыми председателем партии Хубертом Айвангером.

На выборах в 2019 году БВБ набрали 5,05 процента голосов, едва преодолев пятипроцентный барьер. По опросам перед выборами в это воскресенье "Оранжевые", как скромно называет себя региональная партия, колеблются чуть ниже критической отметки. Однако председатель партии Пе́тер Вида выражает уверенность в возвращении в ландтаг. "В 2019 году нас оценивали в три процента, но мы получили пять. Как Свободные избиратели, мы всегда превосходим опросы в реальных выборах благодаря нашим региональным преимуществам, которые некоторые опросы могут неточно captures," - заявил он на Phoenix. "Мы определенно превысим пять процентов".

Особенности избирательной системы Бранденбурга

Даже если они не смогут преодолеть этот барьер, Свободные избиратели не потеряют свой шанс автоматически. Если это произойдет, первые голоса станут критически важными. В Бранденбурге критерий распределения мест в ландтаге интерпретируется достаточно либерально согласно избирательному закону земли. Партия получает право на участие в ландтаге, если набирает менее пяти процентов вторых голосов, но побеждает в одномандатном округе. Партия может добиться этого.

Пять лет назад Пе́тер Вида получил прямое место в округе Барним. Его рецепт успеха заключался в личном обходе домов для установления связи с сообществом. Партия приняла цвет оранжевый для узнаваемости. Вида и его партийные коллеги также раздают апельсиновый сок на рынках во время кампаний, придерживаясь того, что Вида называет "средне-народным" подходом, посвященным тому, чтобы говорить вещи так, как они есть, и претворять их в жизнь.

Если средне-народный подход Виды найдет отклик у избирателей, партия может стать решающим фактором между СДПГ и ХДС.

В настоящее время правительство земли Бранденбург состоит из СДПГ, ХДС и "Зеленых". Министр-президент Дитер Вольке выразил желание остаться во главе правительства только в том случае, если его СДПГ опередит АфД. Хотя это относительно вероятно, это не гарантировано, так как АфД лидирует в опросах. Если эта ситуация сохранится в день выборов, Вольке заявил, что он уйдет.

В таком случае АфД может попытаться сформировать правительство. Однако поскольку ни одна из партий не хочет формировать коалицию с ними, это маловероятно. Все партии твердо отвергли идею сотрудничества с АфД.

СДПГ и ХДС могут нуждаться в дополнительном партнере по коалиции

Вероятно, правительство будет возглавлено СДПГ, с Вольке или без него. Хотя ХДС, скорее всего, примет участие, двухпартийной коалиции с СДПГ может не хватить. Им может понадобиться третий партнер.

Это могут быть "Зеленые", которые рискуют не попасть в ландтаг. В настоящее время они опрошены чуть ниже пяти процентов. Чтобы повысить свои шансы, Бенджамин Рашке, совместный кандидат "Зеленых" с Антье Тёпфер, агитировал за голоса в определенном избирательном округе. "Если вы хотите предотвратить движение этого штата вправо, пожалуйста, отдайте свой второй голос за нас по всему Бранденбургу и проголосуйте за Мари Шэффер в Потсдаме".

Мари Шэффер первой выиграла прямое место "Зеленых" в истории Бранденбурга в 2019 году в Потсдаме. Если она сможет сохранить свою позицию, "Зеленые" останутся в ландтаге, независимо от их общего результата во вторых голосах. Однако перспективы не обнадеживают. "Это было бы большим сюрпризом", - считает "Мärkische Allgemeine Zeitung".

Из-за возможности потери мест в парламенте "Зелёные" делают маловероятной устойчивую коалицию из трех партий. Кроме того, левые также прогнозируют потерю мест в ландтаге, и у FDP практически нет шансов. Это означает, что остается не так много партий, с АФД, СДПГ, ХДС и БСВ как потенциальными претендентами в ландтаге Бранденбурга. Единственной возможностью для правительства СДПГ является коалиция с ХДС и альянсом Сахры Wagenknecht. Однако, если "Зелёные" или "Оранжевые" получат прямые мандаты, это может изменить ситуацию.

В 2019 году ВБВ/Свободные избиратели удалось получить прямые мандаты с Пе́тером Видой, и они также добились этого в 2014 году с уходом Кристофа Шульце в округе Телтов-Фламинг III. На этот раз партия "Оранжевые" видит потенциал в победе прямых мандатов в нескольких округах.

Свободные избиратели как альтернатива БСВ?

В свете последних опросов перед выборами коалиция между СДПГ, ХДС и Свободными избирателями не является невозможной. Красно-черно-оранжевая коалиция стала бы первым случаем в истории Германии.

Петер Вида открыт для сотрудничества с любым партнером по коалиции, кроме АФД и "Зелёных". Коалиция с "правопопулистской, частично правоэкстремистской АФД" немыслима. Аналогично, ВБВ/Свободные избиратели не хотят формировать коалицию с "Зелёными". По словам Виды на Phoenix, причиной являются расхождения в энергетической политике и инфраструктуре. "В остальном мы открыты для дискуссий с демократическими партнерами. Ясно, что только с ВБВ/Свободными избирателями в ландтаге может быть средняя сила, которая также может способствовать средней коалиции".

Если после выборов СДПГ и ХДС согласятся на это, и двухпартийная коалиция не будет жизнеспособной, а альтернативой АФД/Свободным демократам будет альянс с Сахрой Wagenknecht, тогда "центристские популисты" могли бы получить свой шанс.

После выборов, если ВБВ/СВ удастся получить прямые мандаты, они могли бы стать важным фактором в переговорах о коалиции. Их возможное включение в красно-черно-оранжевую коалицию стало бы первым случаем в истории Германии.

Если средне-популистский подход ВБВ/СВ найдет отклик у избирателей, они могли бы склонить чашу весов в пользу СДПГ или ХДС, потенциально предотвратив приход к власти АФД или способствуя формированию правительства меньшинства.

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