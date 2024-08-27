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Неисправности велосипедов: высокая загрузка нового сервиса ADAC в Восточном регионе

Велосипедисты уже два года используют помощь ADAC. Это может быть прокол шин или неисправная цепь, но сервис пользуется популярностью, о чем свидетельствуют заявления автоклуба.

 and  Vladimir Milov
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Более двух лет ADAC предлагает обширную помощь при поломках велосипедов.
Более двух лет ADAC предлагает обширную помощь при поломках велосипедов.

- Неисправности велосипедов: высокая загрузка нового сервиса ADAC в Восточном регионе

В восточной Германии двухлетняя служба по ремонту велосипедов была встречена с распростертыми объятиями, как сообщает ADAC. С момента начала работы в июне 2022 года она помогла более чем в 4500 случаях поломок велосипедов в восточных землях. Уровень успеха составляет впечатляющие 96%, согласно заявлению представителя ADAC.

Представитель выразил удовлетворение популярностью службы, учитывая ее новизну и продолжающееся расширение. Он также отметил рост осведомленности населения и увеличение спроса на услугу. Однако есть еще поле для улучшений, так как ADAC ежегодно обрабатывает около 3,5 миллионов звонков о помощи при поломках по всей стране.

ADAC ввел эту службу по ремонту велосипедов в июне 2022 года, связывая это с ростом использования велосипедов в результате смены мобильных трендов. В 2021 году ADAC обработал 15 680 случаев поломок велосипедов по всей стране.

Немецкий велосипедный клуб ADFC предлагает услуги по ремонту велосипедов своим членам с 2015 года. Эта услуга стала стандартной льготой для членов в 2016 году. В 2023 году она была использована более 1600 раз членами клуба. Однако у ADFC значительно меньше членов, чем у ADAC, насчитывая около 230 000 по сравнению с 22 миллионами у ADAC.

Служба по ремонту велосипедов, предоставляемая ADAC, помогла более чем в 4500 случаев поломок велосипедов в восточной Германии с момента своего запуска в июне 2022 года. Несмотря на обработку многочисленных звонков о помощи при поломках по всей стране ежегодно, наблюдается заметный рост спроса на службу по ремонту велосипедов.

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