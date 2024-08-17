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ПанорамаНовостиАльпийский

Неисправность ремня безопасности приводит к смерти - 26-летний альпинист встречает несчастный конец

Ротенфельс, самая высокая скала Германии, превосходящая Альпы, недавнее место трагического інцидента с альпинизмом, повлекшего фатальный результат.

 and  Yaroslav Smith
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26-летний человек погиб после падения во время восхождения на Красные горы возле Бад-Мунстер-Амт
26-летний человек погиб после падения во время восхождения на Красные горы возле Бад-Мунстер-Амт

- Неисправность ремня безопасности приводит к смерти - 26-летний альпинист встречает несчастный конец

Вблизи Бад-Мюнстера, на массиве Красных Скал, произошел трагический инцидент, в результате которого 26-летний альпинист погиб. По словам полиции, он сорвался со скалы во время восхождения, несмотря на активный страховочный трос, который не сработал. В результате падения с высоты около 40 метров молодой человек получил тяжелые ранения и скончался на месте.

С 26-летним альпинистом находился его 21-летний товарищ по восхождению, который испытал шок и также был эвакуирован вертолетом, как и погибший, согласно информации полиции.

26-летний альпинист планировал исследовать сложные альпийские ландшафты массива Красных Скал перед своей трагической аварией. Несмотря на трагедию, 21-летний альпинист все еще мечтал покорить альпийские вершины.

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