- Неисправность ремня безопасности приводит к смерти - 26-летний альпинист встречает несчастный конец

Вблизи Бад-Мюнстера, на массиве Красных Скал, произошел трагический инцидент, в результате которого 26-летний альпинист погиб. По словам полиции, он сорвался со скалы во время восхождения, несмотря на активный страховочный трос, который не сработал. В результате падения с высоты около 40 метров молодой человек получил тяжелые ранения и скончался на месте.

С 26-летним альпинистом находился его 21-летний товарищ по восхождению, который испытал шок и также был эвакуирован вертолетом, как и погибший, согласно информации полиции.

26-летний альпинист планировал исследовать сложные альпийские ландшафты массива Красных Скал перед своей трагической аварией. Несмотря на трагедию, 21-летний альпинист все еще мечтал покорить альпийские вершины.

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