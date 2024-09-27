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ПолитикаНовостиПенсионная реформа

"Неискренние" - деловые ассоциации резко осуждают предложенный пенсионный реформы

Потеря интереса к работе

 and  Viktoria Klein
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"Неискренние" - деловые ассоциации резко осуждают предложенный пенсионный реформы

Немецкая экономика критикует предложенный пенсионный план, называя его shortsighted и нереалистичным. Президент Рейнер Дюлгер Ассоциации работодателей в пятницу подверг критике обещание сохранить уровень пенсии на уровне 48% к 2039 году, ссылаясь на текущие демографические проблемы. Он также отметил, что молодое поколение и бизнес несут основную нагрузку, делая работу все менее привлекательной.

Парламент Германии в пятницу утром рассматривал так называемый "Рентенпакет II" из портфеля министра трудаHubertus Heil (СДПГ). План предусматривает сохранение уровня пенсии в размере 48% от среднего дохода до 2039 года и введение капиталистической пенсионной системы, известной как "Генерационенскапитал". Будущие доходы от этого капитала позже будут использоваться для покрытия пенсионных выплат.

Однако в коалиции сохраняются разногласия по поводу пенсионного плана, в основном касающиеся его финансовых последствий. С 2028 года ставка взносов, согласно законопроекту, будет медленно, но терпимо расти. К 2045 году она, как ожидается, достигнет 22,7%. При предполагаемых прибылях от Генерационенскапитал это может снизиться до 22,3%. Текущая ставка взносов, разделенная между работниками и работодателями, составляет 18,6%.

В отличие от этого, Дюлгер выступает за "долгосрочные, устойчивые реформы в области трудовых и частных пенсионных взносов". Председатель VDMA Бродтманн присоединяется к критике, заявляя, что пенсионный план делает "обещания за счет вкладчиков". Он предлагает, чтобы молодые люди и бизнес решали нерешенные проблемы, которые политика не стратегически не решает.

Ассоциация молодых предпринимателей называет реформу "пощечиной для усердных молодых людей". Реформа возлагает излишнюю нагрузку на работников, в частности на молодых работников, не удерживая пенсионеров ответственными. Вместо этого нагрузка должна быть "справедливо распределена между молодыми и пожилыми людьми".

Парламент Германии в настоящее время рассматривает предложение о пенсионной реформе, известное как "Рентенпакет II", которое предусматривает сохранение уровня пенсии на уровне 48% к 2039 году. Однако президент Рейнер Дюлгер Ассоциации работодателей критикует этот план, считая, что он shortsighted и нереалистичен в плане зависимости пенсионной реформы исключительно от предложенной системы Генерационенскапитал.

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