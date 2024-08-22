Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостимир

Нефтяной танкер, зарегистрированный в Греции, представляет собой "угрозу для окружающей среды" после нападения в Красном море.

Корабль под греческим флагом, гружёный 150 000 метрических тонн сырых нефти, представляет собой 'экологическую угрозу' после нападения с использованием proyectiles и guns в Красном море.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут

Нефтяной танкер, зарегистрированный в Греции, представляет собой "угрозу для окружающей среды" после нападения в Красном море.

Экипаж из 25 человек на танкере "Суньон" был спасен после нападения, при участии судна, принадлежащего операции Eunavfor Aspides, оборонительной морской операции, управляемой Европейским союзом. Цель операции - защищать торговые и коммерческие суда в Красном море, Индийском океане и Персидском заливе.

Теперь поврежденный и лишенный двигателя танкер находится на якорной стоянке между Йemenом и Эритреей, как сообщил Reuters в четверг источник из морской безопасности. Delta Tankers в настоящее время разрабатывает стратегию для перемещения танкера в более безопасное место для проведения необходимых проверок и ремонта.

Танкер был приближен примерно в 3 часа местного времени в среду около 13-15 человек на "двух небольших судах". После короткого обмена огнем судно было поражено по меньшей мере тремя проектилями, согласно отчету Управления морской торговли Великобритании (UKMTO).

Все члены экипажа на "Суньоне" находятся в хорошем состоянии, как сообщило в заявлении морское министерство Греции. Однако судно пострадало от материального ущерба.

Теперь 150 000 тонн сырой нефти представляют потенциальную опасность для навигации и окружающей среды в регионе, как заявило Eunavfor Aspides. Все стороны в регионе должны проявлять осторожность и избегать любых действий, которые могут усугубить ситуацию.

Военно-морской флот переправил всех, кто был на борту судна, в Джибути, расположенный на востоке Африки и служащий ближайшим безопасным портом. Перед прибытием на "Суньон" Eunavfor Aspides якобы уничтожило беспилотное поверхностное судно (БПС), которое считало непосредственной угрозой для судна и его экипажа. Силы не раскрыли личность тех, кто ответственен за нападение.

Морское министерство Греции назвало нападение на танкер "явным нарушением международного права" и серьезной угрозой безопасности международной навигации.

Нападения на контейнеровозы в Красном море вызывают хаос на одном из самых важных торговых маршрутов мира уже несколько месяцев. Поддерживаемые Ираном хуситы усилили свои атаки на суда в конце ноября прошлого года в качестве ответной меры на конфликт Израиля с ХАМАС.

Инцидент вызвал опасения по поводу безопасности на Ближнем Востоке, учитывая местоположение застрявшего танкера. Ведутся работы по перемещению танкера из потенциально неспокойных вод Ближнего Востока в более безопасную среду для ремонта.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Талибы запрещают слышать женские голоса, которые поют или читают в общественных местах.
Главные темы

Талибы запрещают слышать женские голоса, которые поют или читают в общественных местах.

Талибы запрещают слышать женские голоса, которые поют или читают в общественных местах. Регламенты были представлены в среду, получив одобрение от Верховного лидера Хайбатуллы Ахундазады, как сообщил представитель правительства. Эти регламенты охватывают различные аспекты повседневной жизни, такие как общественный транспорт, музыка, бритье и праздники. Статья 13 особо фокусируется на поведении женщин:

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Пользователи iPhone и iPad в ЕС теперь могут удалить Apple App Store со своих устройств.
Главные темы

Пользователи iPhone и iPad в ЕС теперь могут удалить Apple App Store со своих устройств.

Пользователи iPhone и iPad в ЕС получат возможность отключить привязку к App Store и браузеру Safari. В четверг компания Apple объявила на своем сайте для разработчиков, что функции, такие как App Store, сервис Messages, браузер Safari, камера и фото, могут быть отключены пользователями в...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
"CDU выпускает предупреждение о дефиците денежных средств: приближается к миллиардам из-за трюков, связанных с освещением в государственных финансах"
Главные темы

"CDU выпускает предупреждение о дефиците денежных средств: приближается к миллиардам из-за трюков, связанных с освещением в государственных финансах"

Рост числа получателей пособия по безработице вызывает обеспокоенность в ХДС, которые прогнозируют possibileе финансовый дефицит в размере около 9 миллиардов евро для этой социальной выплаты в следующем году. На протяжении нескольких лет федеральный министр трудаHubertus Heil (СДПГ) борется с...

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО
Политика

Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО

Факультет поддержки базы НАТО в Гейльнкеркене работает на втором по высоте уровне безопасности, что требует отделения персонала и оставляет после себя многочисленные непокрытые запросы.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Победил на переговорах: Путин беседовал с Трампом на саммите G20 в июле 2017 года.
Политика

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением.

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением. Перед выборами в ландтаги Тюрингии и Саксонии лидер СДПГ СASKИЯ ЭСКЕН усиливает военную поддержку Украины против России. Канцлер ОЛАФ ШОЛЬЦ работает над справедливым и устойчивым миром, заявила Эскен в интервью газетам Funke Media Group. "Пока ПУТИН не

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно