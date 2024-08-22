Нефтяной танкер, зарегистрированный в Греции, представляет собой "угрозу для окружающей среды" после нападения в Красном море.

Экипаж из 25 человек на танкере "Суньон" был спасен после нападения, при участии судна, принадлежащего операции Eunavfor Aspides, оборонительной морской операции, управляемой Европейским союзом. Цель операции - защищать торговые и коммерческие суда в Красном море, Индийском океане и Персидском заливе.

Теперь поврежденный и лишенный двигателя танкер находится на якорной стоянке между Йemenом и Эритреей, как сообщил Reuters в четверг источник из морской безопасности. Delta Tankers в настоящее время разрабатывает стратегию для перемещения танкера в более безопасное место для проведения необходимых проверок и ремонта.

Танкер был приближен примерно в 3 часа местного времени в среду около 13-15 человек на "двух небольших судах". После короткого обмена огнем судно было поражено по меньшей мере тремя проектилями, согласно отчету Управления морской торговли Великобритании (UKMTO).

Все члены экипажа на "Суньоне" находятся в хорошем состоянии, как сообщило в заявлении морское министерство Греции. Однако судно пострадало от материального ущерба.

Теперь 150 000 тонн сырой нефти представляют потенциальную опасность для навигации и окружающей среды в регионе, как заявило Eunavfor Aspides. Все стороны в регионе должны проявлять осторожность и избегать любых действий, которые могут усугубить ситуацию.

Военно-морской флот переправил всех, кто был на борту судна, в Джибути, расположенный на востоке Африки и служащий ближайшим безопасным портом. Перед прибытием на "Суньон" Eunavfor Aspides якобы уничтожило беспилотное поверхностное судно (БПС), которое считало непосредственной угрозой для судна и его экипажа. Силы не раскрыли личность тех, кто ответственен за нападение.

Морское министерство Греции назвало нападение на танкер "явным нарушением международного права" и серьезной угрозой безопасности международной навигации.

Нападения на контейнеровозы в Красном море вызывают хаос на одном из самых важных торговых маршрутов мира уже несколько месяцев. Поддерживаемые Ираном хуситы усилили свои атаки на суда в конце ноября прошлого года в качестве ответной меры на конфликт Израиля с ХАМАС.

Инцидент вызвал опасения по поводу безопасности на Ближнем Востоке, учитывая местоположение застрявшего танкера. Ведутся работы по перемещению танкера из потенциально неспокойных вод Ближнего Востока в более безопасную среду для ремонта.

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