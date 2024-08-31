"Недовольство возникает": перемены в Госене вызывают недовольство в ЕС

Футболист Робин Госенс внезапно покинул 1. FC Union Berlin прямо перед матчем, оставив фанатов Кёпеников разочарованными. Капитан Рани Кхидера выразил свои сильные чувства по этому поводу, сказав: "Я должен признать, это катастрофа". Его шок был очевиден, когда решение было объявлено всего за несколько часов до домашней игры против FC St. Pauli (1:0) в конце трансферного окна в Германии. Госенс теперь арендован в "Фиорентине" в итальянской Серии А.

По достижении определенных рубежей вступает в силу обязательство по покупке. Согласно сообщениям СМИ, это происходит, если "Фиорентина" квалифицируется в международный турнир, что ей удалось сделать три раза подряд. В этом случае сумма выкупа якобы составляет 7,5 миллиона евро.

Кхидера призвал "умных людей" учитывать, что футболисты тоже люди. "У Робина почти были слезы на глазах", - сказал он, описывая Госенса как "полностью расстроенного". Кхидера рассказал, что Госенс выразил желание остаться и играть, но узнал о трансфере всего за несколько часов до этого. Госенс присоединился к "Униону Берлин" в прошлом году за 13 миллионов евро, но редко впечатлял во время сезона, близкого к вылету, и пропустил домашний ЕВРО. Ранее этим летом ходили слухи о возможном переходе, но последние спекуляции указывали на то, что он останется.

"Очень сложно для команды"

В плане времени это было не идеально для команды. "Если это делается в день матча, я считаю это странным", - добавил Кхидера. "Либо это происходит после дня матча, либо явно до дня матча. Но не во время дня матча. Это действительно, действительно сложно для команды". Госенс раньше играл в Италии с 2017 по 2023 год, сначала в "Аталанте Бергамо" в течение четырех с половиной лет, а затем в "Интере Милан", который купил его за около 27 миллионов евро в 2022 году.

Только бизнес-менеджер Хорст Хельдт объявил об уходе Госенса перед игрой. "До 16:10 я верил, что Робин выйдет на поле сегодня, сыграет. Потом пришла новость, и мы должны были действовать", - объяснил он последовательность событий в один из пятничных послеполуденных часов.

Тренер Бо Свенссон описал это как "очень, очень странный день", когда приходится расставаться с игроком всего за три с половиной часа до начала матча. "Можно сказать, что они профессионалы и должны справляться с этим", - сказал он, но стратегии команды пришлось пересматривать "в течение нескольких минут", что он признал, "явно нелегко".

Внезапный уход Госенса в день матча также ударил по моральному духу команды в их футбольных матчах. Поскольку Госенс был ключевым игроком, который раньше играл в Италии, его потеря прямо перед игрой против FC St. Pauli была особенно сложной.

Кхидера также упомянул, что эмоциональное состояние Госенса было затронуто новостями о трансфере, добавив еще один слой сложности для команды. "Видеть Робина таким расстроенным сделало это еще труднее для нас", - признался он.

Читайте также: