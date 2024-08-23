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ОбществоНовостиЮжная Африка

Недовольство возникает из-за неудовлетворительного опыта нулевого рейтинга в дикой природе RTL.

Саре Кнаппик и Елене Мирас пришлось преодолеть существенное препятствие во время испытания в джунглях. В результате голод общины лагеря усилился. К сожалению, нет такой страны, как 'Мамбей', в Африке.

 and  Vladimir Milov
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Елена Мираш и Сара Кнаппик столкнулись с академическим вызовом и головоломками, погрузившись в...
Елена Мираш и Сара Кнаппик столкнулись с академическим вызовом и головоломками, погрузившись в резервуары, заполненные рыбными отходами и случайным мусором, на громадных качелях.

- Недовольство возникает из-за неудовлетворительного опыта нулевого рейтинга в дикой природе RTL.

Sarah Knappik и Elena Miras, участники джунглей, не смогли заработать ни одной звезды во время испытания на летнем шоу RTL. Как сказала Elena ("Promis unter Palmen"), "Жаль, что мы не получили ни одной звезды. Это значит, что другим придется голодать". Они отвечали на образовательные вопросы и головоломки, сидя в бочках, наполненных рыбьими внутренностями и другим мусором, на большом сезаме. Даже когда они отвечали правильно, им не удавалось бросить звезду.

В эпизоде "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" на RTL+ Sarah с трудом справлялась со списыванием "Африки" задом наперед, а Elena не смогла назвать три персонажа из "Короля Льва". Когда ее попросили назвать четыре африканские страны, она смогла вспомнить только "Танзанию" и несуществующую "Мамбию".

Их страх перед возможным выбыванием в раунде элиминации, возможно, способствовал их провалу. Они восприняли свой нулевой результат с достоинством, все еще имея рис и пресные бобы. Мола Адебиси даже приветствовал возможность потерять больше веса. Ранее они столкнулись с кризисом в приготовлении пищи.

Гиулия Зигель приготовила небольшую курицу из последнего теста, но она была безвкусной и приправлена лимоном. Она пыталась контрабандой пронести соль и специи в лагерь, но была вынуждена вернуть их.

Гиги хочет ребенка

Оказалось, что лимон был неудачным экспериментом, и семена капусты тоже разлетелись везде. Только Торстен Легат остался равнодушным, сказав: "Еда была вкусной". Гиулия призналась: "Я испортила еду с лучшими намерениями".

Гиги Бирофио ("Prominent getrennt") переживал личный кризис: "Я был таким придурком, прежде чем прийти сюда. Теперь я просто придурок. Вы слишком много думаете здесь". В 25 лет он сказал: "Было время в моей жизни, когда меня ничего не волновало. (...) Я был отвратителен. (...) Я искренне сожалею. Я буду один".

Его решение проблемы самооценки: "Я стану отцом". Все пытались отговорить его. "Подожди еще два года", - посоветовала ему Зигель. В противном случае, ребенок вырастет с одной матерью.

Ужасные предсказания и личные откровения

Кэдер Лотт пытался напугать Сару старением: "Когда ты станешь старше, ты будешь похожа на динозавра. Твоя лицо станет шире, появится второй подбородок, уши и нос станут больше". Ответ Сары: "Но ты станешь лучше в постели".

Торстен Легат рассказал о своей способности убивать животных: "Когда мой отец еще имел сад, мне иногда приходилось резать кур и кроликов". Данни Бюхнер открылась о токсичных, насильственных отношениях при свете костра.

Саре и Гиулие пришлось поспорить у реки. И Винфрид Глатцедер был отправлен с аплодисментами других участников. "Я бы хотел получить приз в 100 000 евро", - прошептал он. "Но свобода важнее для меня". Кроме Глатцедера, Ханка Раквиц и Давид Ортега уже покинули шоу.

Несмотря на трудности в конкурсе, Sarah Knappik и Elena Miras оставались оптимистичными, находясь в Южной Африке, как сказала Elena, "Жаль, что мы не получили ни одной звезды в испытании. Но у нас все еще есть рис и бобы, чтобы поесть". Во время своего пребывания в лагере они столкнулись с различными задачами, в том числе с заданием на правописание, где Sarah с трудом справлялась со списыванием "Африки" задом наперед.

В другом разговоре Elena призналась в своих трудностях с названием четырех африканских стран, вспомнив только Танзанию и вымышленную страну, что добавило к нулевому счету их команды в конкурсе.

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