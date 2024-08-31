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Недовольство после завоевания серебряной медали в настольном теннисе

Германская пара по настольному теннису не завоевывает золото в финале, выражая разочарование своей игрой. Последнее место в квалификационном раунде соревнований поaciceling занял Маике Хаусбергер, известный немецкий велогонщик, improves her position.

 and  Anne Legman
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- Недовольство после завоевания серебряной медали в настольном теннисе

Разочарование несмотря на серебро для Валентина Бауса и Томаса ШмидбержераОни боролись за серебряную медаль в парном разряде настольного тенниса на Паралимпиаде, несмотря на свою игру. Они не смогли завоевать золото, уступив 0:3 китайскому дуэту Пэн Фаньфэн и Чжао Ниннин в Париже. "Я зол, что не смогли сыграть на своем уровне", - сказал Баус, передвигающийся в инвалидной коляске из-за остеогенез имперфекта.

Немецкая пара смогла держаться в первом сете, но китайцы продемонстрировали свое превосходство позже. "Чтобы выиграть золото, все должно сложиться", - объяснил Баус. "После потери двух первых партий мы пытались собраться и выложиться по полной. Но нам не хватило. Мы были слишком сосредоточены на своей игре", - проворчал Шмидбергер, парализованный от пояса вниз.

Даже энтузиазм немецких болельщиков на трибунах не помог Баусу/Шмидбергеру. После матча они были встречены аплодисментами. "Соревноваться перед такой впечатляющей толпой - это уникально", - заявил Баус. "Это было чертовски приятно".

Дуэт "Боруссия Дюссельдорф" будет праздновать свои серебряные медали, но затем сосредоточится на индивидуальных соревнованиях. Баус, 28 лет, завоевал золото в классе пять на Паралимпиаде 2019 года в Токио, а Шмидбергер, 33 года, завоевал серебро в классе три. "Теперь мы можем сосредоточиться на индивидуальных соревнованиях. Турнир еще не окончен", - объяснил Шмидбергер.

Восхищение на велодроме

Ранее Маике Хаусбергер завоевала бронзу в женской гонке на время C1-3 на 500 метров. 29-летняя жительница Трира, страдающая гемиплегией слева, завоевала свою первую паралимпийскую медаль, добавив к медальному счету немецкой команды третью медаль в Париже.

"Я безумно горжусь и рада, что наконец-то завоевала медаль", - сказала Хаусбергер. "Я визуализировала гонку в голове, выложилась на полную - и этого оказалось достаточно".

Первое место заняла Австралия, Аманда Рид, а второе - Китай, Ван Вей Цянь. Хаусбергер финишировала с отставанием в 1,682 секунды от победителя.

Хаусбергер удалось пройти в финал с третьего места, но она чуть не завоевала медаль в женской гонке на 3000 метров в классе C1-3.

Рugby team suffers third consecutive defeatНемецкая команда по регби потерпела третье поражение подряд в группе A против США со счетом 47:57. Однако у команды, возглавляемой Кристофом Вернером, есть шанс выйти в полуфинал, сыграв плей-офф с командой, занявшей третье место в группе B.

Несмотря на серебряную медаль в парном разряде настольного тенниса на Паралимпиаде, Валентин Баус и Томас Шмидбергер выразили разочарование, стремясь завоевать золото на будущих Паралимпиадах. После своего выступления Хаусбергер из Трира добавила еще одну медаль к общему счету Германии, завоевав бронзу в женской гонке на время C1-3 на 500 метров на текущих Паралимпийских играх, что стало для нее первой паралимпийской медалью.

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