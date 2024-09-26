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Недовольные бывшие работники не согласны с Меган

 and  Mark Rodriguez
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Кажется, не все члены персонала с энтузиазмом относятся к Меган.
Кажется, не все члены персонала с энтузиазмом относятся к Меган.

Недовольные бывшие работники не согласны с Меган

Гарри и Меган, герцог и герцогиня, якобы переживают сложные отношения со своими сотрудниками. Некоторые описывают их как "теплых" и "преданных", но другие рассказывают о "ужасных" ситуациях. Эти откровения появляются в неудобный момент для 43-летней герцогини.

Меган, ранее актриса, продолжает сталкиваться с трудностями в отношениях с коллегами. Бывшие сотрудники пары поделились своими историями, рисуя картину противоречивых сторон 43-летней женщины, которая сложила с себя старшие королевские обязанности в 2020 году и переехала в США с Гарри.

Бывший сотрудник королевского двора, работавший с Гарри и Меган во время их пребывания в Великобритании, сказал "Daily Beast", что отрицательные моменты Меган были "преувеличены и преувеличены". Инсайдер добавил: "Однако были также ужасные, действительно ужасные, даже психопатические моменты. Я видел, как людей рвали на части, и вживую, и по телефону, они чувствовали себя бесценными". Тем не менее, бывший сотрудник также признал, что Меган не была в лучшей форме в то время, это было "исключительно напряженное время", и "я склонен давать ей преимущество сомнений".

Другой источник сказал "Daily Beast", что флориста якобы оскорбляли по телефону в течение 30 минут за то, что она поделилась незначительной деталью о цветочной композиции, предназначенной для Меган, не упомянув ее имени.

Человек, утверждающий, что работал с 43-летней женщиной до 2018 года, сказал "Daily Beast": "Я всегда считал ее классическим нарциссом. И то, что ее сотрудники хвалят ее в журнале, только подтверждает это для меня. Она очаровательна, когда все идет по ее сценарию, но превращается в монстра, когда обстоятельства меняются".

Противоположная точка зрения

Не все бывшие сотрудники Гарри и Меган делят негативные чувства. Бывший сотрудник Кэтрин Сент-Лоран рассказала "Us Weekly", что остается в тесном контакте с Гарри и Меган после ухода с работы. "Мое время с принцем Гарри и Меган было очень значимым для меня", - сказала она журналу.

Джош Кеттлер, который ушел с работы после трехмесячной работы летом, сказал журналу, что его "тепло встретили" Гарри, Меган и их команда Archewell. "Они преданы и усердны. Было вдохновляюще наблюдать", - объяснил он. Еще один анонимный источник подчеркнул положительную рабочую среду с Меган и Гарри, сказав, что они "выбрали лучших в каждой области" и поддерживали их. Также отмечалось, что подарки сотрудникам были обычным делом.

"Диктатор на каблуках"

Положительное описание стиля лидерства Меган в "Us Weekly" якобы противоречит отчету в "The Hollywood Reporter", в котором утверждается, что якобы инсайдер заявил, что Меган - "диктатор на каблуках", который заставляет плакать взрослых мужчин. Источники, близкие к Суссексам, опровергли эту историю в "The Daily Beast" как "выдумку". Новые обвинения не были прокомментированы Суссексами, согласно отчету.

Во время пребывания в королевском дворе против герцогини Меган выдвигались обвинения в травле. В 2021 году Букингемский дворец расследовал утверждения о том, что герцогиня "выжила" из двух сотрудников. Жена принца Гарри опровергла эти обвинения, назвав их "злонамеренной клеветой" против себя. Расследование было завершено в 2022 году, но его результаты так и не были опубликованы.

Последние обвинения появляются в неудачный момент для Меган: 43-летняя женщина сейчас занята подготовкой к запуску своего нового бренда образа жизни "Американская Ривьера Орчард". Кроме того, готовятся к выходу новое кулинарное шоу и, по данным "The Sun", кулинарная книга.

Новые сотрудники Меган, возможно, найдут развлечения, которые она предлагает своим прошлым опытом с коллегами, одновременно и поучительными, и сложными. Несмотря на смешанные отзывы о ее стиле лидерства, ее преданность проектам неоспорима, как видно из ее текущих предприятий.

Различные истории о работе с Меган иллюстрируют сложность "развлечений", которые она предлагает, апеллируя к некоторым и вызывая сильные реакции у других.

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